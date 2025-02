La oposición de Silla, a iniciativa del PP, pide que se investigue la "trama policial"

El PP de Silla con el apoyo del resto de la oposición pidió una comisión de investigación, aunque no salió adelante al no tener la mayoría de votos, sobre “las presuntas irregularidades cometidas por cargos municipales y manos policiales en la trama policial de Silla. Aunque la iniciativa no ha salido adelante por el voto cómplice del PSPV, ha quedado claro quién está por la transparencia y quién está contra la presunta corrupción caiga quien caiga”, ha destacado la portavoz popular, Cristina Antón, en el pleno ordinario de febrero.

“Usted sabrá la estrategia que lleva con sus abogados, se siente acorralado y huye a través de excusas; pero usted es el alcalde y ha de dar explicaciones”, le ha advertido a Vicente Zaragozá, quien según Antón, “tiene un problema, hay una investigación judicial con muchas llamadas telefónicas donde aparece”. "¿No cree que ha de pedir disculpas, no les da vergüenza escuchar afirmaciones machistas y groseras, ataques al poder judicial y la persecución a una vecina por su ideas?, ha preguntado al alcalde y al resto de ediles socialistas.

Zaragozá: "No formo parte de la causa"

El alcalde, por su parte, contestó en el pleno que "me parece una falta de respeto hacia el cuerpo de la policía local que denominen “Trama Policial” a una investigación judicial sobre una presunta omisión del deber de unos agentes". Del mismo modo, matizó que es un caso que está judicializado y del cual no tenía ningún tipo de información al respecto, "porque no formo parte de la causa, por mucho que se me intente relacionar y utilizar políticamente en esto", reiteró. Y respecto a los agentes investigados, el socialista le recordó a la popular que uno de los principios fundamentales básicos del ordenamiento jurídico es la presunción de inocencia.

Así, explicó, que se votaba en contra de la propuesta del PP, porque "no procede crear una comisión, de algo que ya se está investigando por la justicia que es el órgano competente, y por supuesto creemos en la separación de poderes, y el ordenamiento jurídico".

Antón pide la dimisión y el alcalde estudia acudir al juzgado

Antón, por su parte, esgrimió, “aquí no hablamos de responsabilidad judicial, sino política”. Por eso, ha asegurado, “el PP llegará hasta el final en la exigencia de responsabilidad porque así lo quiere y merece el pueblo de Silla, que no se resigna a que su nombre aparezca en escándalos de presunta corrupción y que el buen nombre de nuestra policía se manche por los presuntos asuntos de unos pocos”.

Por último, ha subrayado Antón, “su tiempo y el del PSPV se ha acabado, usted está inhabilitado políticamente”. “Ya que se niega a dar explicaciones, dimita; si no lo hace los silleros lo harán y lo pondrán en su sitio”, ha concluido.

Tras estas afirmaciones, el alcalde de Silla, aseguró que está estudiando tomar medidas judiciales: "Después de 5 meses de injurias y calumnias hacia mi persona, por cierto, basándose todas ellas en artículos de prensa, estoy preparando medidas judiciales en la vía civil y penal para defender mi derecho al honor y el acoso al que estoy siendo sometido", concluyó.