Sin muros en las vías, ni ascensores en la estación de Alfafar cuatro meses después

Sin muro, con el túnel de la Avda. Reyes Católicos y Camí de Orba cerrados al tráfico y los ascensores de la estación de Alfafar-Benetússer inoperativos. Ese es el panorama que hay en el entorno del paso a nivel a punto de cumplirse cuatro meses de la dana que causó estragos en este punto ferroviario.

Una "inacción" del Ministerio de Transportes y de Adif que ha querido hacer visible este jueves la Plataforma por el Soterramiento de las vías en Alfafar-Sedaví-Benetússer, con una protesta pacífica antes del pleno de Alfafar, que esta vez se ha trasladado al Hogar de Jubilados al no estar aún operativa el salón de plenos en la casa consistorial. A la puerta del ayuntamiento, este colectivo vecinal ha desplegado una pancarta donde además han aprovechado para solicitar una vez más el soterramiento, como única solución para acabar ya no solo con la contaminación acústica y la inseguridad en el punto negro ferroviario que más muertes se ha cobrado, con 78, sino también para impedir que ante una nueva inundación, las vías actúen como presa, generando mucho más destrozo, tal y como ocurrió en Sedaví, donde se ha evidenciado que el agua llegó con una fuerza mayor y más destructora cuando se rompieron los muros.

No solo en Alfafar, desde la Plataforma también han mandado una carta con sus reivindicaciones a la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, y al alcalde de Sedaví, José francisco Cabanes, aprovechando que este jueves también celebraban sus plenos. De hecho en Benetússer, el PP también ha presentado una moción solicitando la reparación de los ascensores de la estación.

Díptico denuncia repartido por la Plataforma por el Soterramiento. / L-EMV

"Asistimos con sorpresa al abandono de la infraestructura más problemática y controvertida de Alfafar, Sedaví y Benetússer por parte de todos los partidos políticos y no alcanzamos a entender por qué no se ha solicitado a Adif o al Ministerio el abordaje prioritario de todo lo que tiene que ver con las vías del tren más allá de la reposición de la circulación para viajeros. Como no puede ser de otro modo, desde la Plataforma reivindicamos el soterramiento de las vías como parte de la reconstrucción, lo que supondría una remodelación de las estructuras con respecto a como estaban antes del 29 de octubre y, por lo tanto, que se contacte con el Ministerio para abordar de forma prioritaria este problema. Por otro lado, solicitamos que este tema sea tratado a la mayor brevedad posible, bien en pleno o bien mediante reunión de los tres ayuntamientos con la Plataforma", asegura la Plataforma en la misiva enviada, a la que ha tenido acceso Levante-EMV.

Petición al Defensor del Pueblo

Del mismo modo, desde este colectivo vecinal también han vuelto a acudir al Defensor del Pueblo para solicitar el soterramiento al Ministerio de Transporte, puesto que no aceptan la respuesta dada anteriormente por este organismo consultivo donde Adif se limitó a explicar el proyecto presentado del paso ciclopeatonal subterráneo para sustituir el paso a nivel.

"Tal y como hemos denunciado, un paso subterráneo en zona inundable como es la nuestra, se convierte en una trampa mortal para el viandante y vehículo, por lo que en caso de fuertes lluvias torrenciales el paso se vería inundado e impediría el paso aislando a los vecinos. Cada vez que llueve aquí el túnel de la Avenida Reyes Católicos, el del Camí de l’Orba y el de la estación se inundan. Es por esto que insistimos y volvemos a reclamar que el Ministerio (y no Adif) se pronuncie acerca de esta reivindicación histórica que es el soterramiento de las vías a su paso por los municipios Alfafar, Sedaví y Benetússer y que lo lleve a cabo, de la misma manera que se ha hecho en otras ciudades como Murcia o Barcelona", señalan en la consulta enviada a Ángel Gabilondo Pujol este 25 de febrero.