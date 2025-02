Compromís per Paterna denuncia que las juntas de barrio piden auditorías ante "la falta respuesta del ayuntamiento"

Compromís per Paterna ha pedido más agilidad al ayuntamiento para resolver las propuestas que se trasladan desde las juntas de barrio de la localidad. Ante esta petición de la formación valencianista, su portavoz, Carmen Gayá, ha declarado que "a pesar de la frecuencia con la cual estos organismos se reúnen, se han convertido en un 'déjà vu' a lo largo de los años cuando reunión tras reunión se acaba hablando siempre de lo mismo sin que el ayuntamiento aporte las soluciones que hacen falta".

Desde Compromís señalan que "las juntas de barrio son el mecanismo de participación más representativo de las quejas y propuestas del tejido asociativo y vecinal de Paterna y sus barrios. Allí se aportan las ideas más claras y necesarías para dar solución a un número importante de carencias que se sufren en nuestro pueblo". Por eso, el hecho de la falta de soluciones "va aumentando la impotencia de entidades y vecinos y vecinas que trabajan de lo lindo cada mes o dos meses para resolver problemas que ya se han convertido en endémicos sin que se dé una solución real a estos".

Incluso, añaden desde Compromís, "en las juntas se empieza a pedir que se haga algún tipo de auditoría para comprobar si hay o no un avance con el paso de los años respecto a la relación entre las propuestas y la acción del gobierno socialista a la hora de dar respuestas efectivas".

Demandas históricas "en un cajón"

"Son muchas las asociaciones y vecinos y vecinas que ven caer en un precipicio sus demandas, demandas históricas que acaban seguramente en algún cajón y que vuelven a cada junta como si nunca se hubiera hablado del tema. Y ya son años, muchos años que estamos igual. Compromís per Paterna, que acudimos a todas estas juntas de barrio, vemos como las respuestas del Ayuntamiento, cuando las llevan que no es siempre, son futuribles de 'se está estudiando', 'lo pasaremos a los técnicos' o 'eso es muy caro y no se puede hacer", indican las mismas fuentes.

Carmen Gayá destaca para concluir que "queda claro que la participación en Paterna no funciona y que el pueblo no se merece vivir con la impotencia de ver que se reúne, prepara y propone mejoras luego nunca se resuelven. Pedimos una mayor implicación del equipo de gobierno en escuchar a su pueblo, mayor agilidad para dar soluciones a los problemas que sufrimos desde hace mucho tiempo y que las juntas de barrio dejen de ser un día de la marmota de problemas que, por lo que hemos comprobado, vuelven a la mesa de las reuniones una y otra vez, salvo que esto sea una estrategia del Ayuntamiento para desmotivar y desactivar al tejido asociativo".