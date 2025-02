Los últimos de la dana: La diputación completa la limpieza de garajes en l'Horta

Protegidos con EPIs y mascarillas y armados con hidrolimpiadoras, una decena de empleados de Vilor Infraestructuras trabaja sin descanso en la limpieza y desinfección del garaje comunitario que comparten cuatro comunidades de vecinos de la calle Manfredo Monforte de Catarroja. Esta es la última de las 362 ubicaciones en las que la Diputación de Valencia ha actuado a través del contrato de emergencia que activó el pasado 25 de noviembre.

Un convenio que ha permitido que a lo largo de los últimos tres meses el órgano provincial haya asumido las tareas de retirada de lodos, vehículos y residuos en 287 aparcamientos subterráneos de trece municipios de la zona cero, interviniendo además en otros 75 espacios en los que se han llevado a cabo labores de repaso. Este viernes está previsto que los trabajadores completen la limpieza y desinfección de este parking de 1.125 metros cuadrados, dando por finalizado el contrato de emergencia a la espera de hacer lo propio en otra ubicación similar en el barrio del Raval de Algemesí.

Más de 400 trabajadores

Esto no significa, ni mucho menos, que ya estén limpios todos los garajes que resultaron afectados por la dana, subrayan desde la Diputación de Valencia. Supone, eso sí, completar todas las actuaciones que el personal técnico de las distintas administraciones locales y de la provincial fijó como prioritarios para garantizar la seguridad y la salud pública, quedando pendientes todos aquellos cuya limpieza están gestionando los ayuntamientos o los propios vecinos a través de las aseguradoras. Así lo aclara el jefe de Servicio de Aguas, Residuos y Empresas Públicas de la Diputación de Valencia, Juanjo Mayans, quien detalla las principales complicaciones a las que se han enfrentado los más de 400 trabajadores de nueve empresas que en los peores momentos llegaron a trabajar en la limpieza de 90 sótanos de manera simultánea.

Un operario limpia el último garaje de Catarroja incluido en el contrato de emergencia de la diputación, ayer. / Abraham Pérez

"Ha sido un trabajo muy complicado porque nos hemos encontrado distribuciones geométricas muy complicadas donde además, cada sótano tenía sus dificultades particulares. Con más o menos lodo, algunos tenían vehículos, otros no; otros tenían plataformas de bajada de vehículos, otros tenían trasteros... Todo esto en un momento en el que el personal de la UME, bomberos y militares estaban trabajando en la limpieza de la zona cero y la gente estaba muy preocupada porque tenía miedo de que pudieran producirse colapsos o problemas de salud", cuenta.

Velocidad y seguridad

Por su parte, para Joel Marqués, técnico de la asistencia técnica de Global Gestión Técnica (empresa que ha gestionado la limpieza de sótanos en Albal y Catarroja) la mayor dificultad ha sido tener que combinar la velocidad con la seguridad. "Por la urgencia de la situación había que actuar rápido, pero también había que garantizar la seguridad de los trabajadores. Hemos sido muy ambiciosos porque había mucha presión para atender esa urgencia y hay que reconocer que si hubiéramos tenido más tiempo para pensar, seguramente replantearíamos cosas. Pero ha habido que actuar rápido". Así con todo, añade, "la actuación ha sido siempre la misma y no ha habido ninguna corrección porque siempre hemos antepuesto la seguridad a la ejecución".

Juanjo Mayans y Joel Marqués, ayer en el garaje de Catarroja. / A.P.

Unas afirmaciones que subraya Mayans, quien afirma que la máxima preocupación en todo momento ha sido la seguridad y la salud, "dos factores que se remarcaron desde el inicio y que se han reiterado en cada una de las reuniones". Así, incide que la asistencia técnica encargada del contrato ha sido "reiterativa" y "escrupulosa" con el cumplimiento de esas condiciones de seguridad y salud que, además, las empresas se han esforzado en cumplir. Así con todo, esto no ha sido suficiente para evitar la muerte de un trabajador mientras intervenía en un garaje de Benetússer. Un suceso "inevitable" que "se nos ha quedado a todos en el alma".

"En cada garaje te encontrabas una situación distinta"

Complicada ha sido también la falta de estándar en las actuaciones, explica Marqués: "En cada garaje te encontrabas una situación distinta y no había un estándar a partir del cual extrapolar y proyectar en las siguientes actuaciones". Un hecho que ha provocado que las empresas se hayan tenido que ir adaptando a cada escenario. "Igual que te encontrabas que en algunos garajes había coches y en otros no, la viscosidad del lodo no era la misma. Entonces, tú llegas con la experiencia previa adquirida en un primer garaje con equipos que tenían muy buena ejecución y al llegar al siguiente te dabas cuenta de que no funcionaba porque ahí el lodo era más líquido o más pastoso", agrega.

Trabajadores limpian el último garaje de Catarroja en el que está actuando la Diputación de Valencia. / A.P.

Así, los trabajadores han ido aprendiendo a la marcha, todo ello en un contexto de máxima urgencia donde el alcantarillado estaba colapsado y el acceso a maquinaria para extraer lodos era muy complicado, añaden los técnicos, quien subrayan la implicación de las empresas que han formado parte de este dispositivo desde el primer día. "Hay que recordar que empezaron con un acuerdo verbal, sin ningún documento escrito, y aunque se solucionó rápido, confiaron y se dejaron la piel para empezar a trabajar", destaca Mayans.

Un contrato "redondo"

En este sentido, el jefe provincial del Servicio de Aguas, Residuos y Empresas Públicas destaca el desconocimiento de muchas empresas a la hora de realizar estos trabajos "Ninguna era especialista en hacer este tipo de trabajos. Ni siquiera ninguno de nosotros nos habíamos enfrentado a un reto de estas características, donde no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Y a pesar de todas esas complicaciones las empresas, con su implicación, han ido mejorando día a día, aprendiendo solas realizando un trabajo magnífico del que solo puedo felicitarlos". Así, considera que, al margen de lo sucedido en Benetússer, "ha sido un contrato redondo".

