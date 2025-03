Investigan la construcción de la piscina de Alboraia en término de València

El juzgado número 19 de instrucción de València ha abierto diligencias previas para investigar la construcción de la piscina descubierta municipal de Alboraia construida a mediados del año 2023 tras una querella presentada por un particular en mayo de ese mismo año, cuando la infraestructura, que costó 1,2 millones de euros, estaba en obras.

En su querella, la acusación señala al alcalde de Alboraia, Miguel Chavarría por prevaricación urbanística. La parte acusatoria denuncia que el consistorio alboraiense construyó una piscina descubierta dentro del complejo deportivo del pueblo situado en el término municipal de València y lo hizo sin pedir licencia a la ciudad, pese a que paga un IBI por los terrenos que también son de su propiedad, pero están en terreno del cap i casal.

De hecho, este es un asunto que arrastran ambos consistorios desde los años ochenta, pues Alboraia paga a València por hacer uso los terrenos (propiedad de Alboraia pero en término municipal de la ciudad del Túria) y ha pedido en reiteradas ocasiones que este punto, lindando con el otro municipio, pase a ser de l'Horta Nord y se reestructure así las fronteras entre las dos ciudades vecinas. Las fórmulas propuestas han sido muchas durante estos años, pero la operación no se ha terminado de cerrar ni concretar nunca.

Emplazamiento del complejo deportivo que se encuentra en término municipal de València sobre el papel. / L-EMV

En segundo lugar, el denunciante añade que esta infraestructura deportiva, la piscina descubierta, se encuentra, además, en terreno de huerta protegida por lo que estaría incurriendo en un delito ambiental y urbanístico. Por este motivo, la jueza citó a declarar en calidad de testigos y en la fase previa a la instrucción el pasado martes, 18 de febrero, tal como ha podido confirmar este diario al alcalde de Alboraia, Miguel Chavarría, a varios técnicos municipales de Alboraia y València y hará lo propio a principios de marzo con el concejal del cap i casal, Borja Sanjuan.

El abogado de la defensa, Mateo Castellá, experto en derecho del deporte y ex Director General de Deportes en la Generalitat Valenciana con los gobiernos del Partido Popular, explica que acusan tanto al consistorio de Alboraia como al de València porque este primero ha ejecutado "sin tener las licencias y sabiendo que el coste puede ser malbarato si final se ha de derruir" y el segundo "ha omitido inspecciones aún sabiendo que eso no era regular y no han hecho nada".

"Estamos completamente convencidos de que la actuación es legal"

Por su parte, el alcalde de Alboraia, explica a este diario que afrontan el procedimiento judicial "desde el convencimiento completo de haber actuado con toda la legalidad urbanística y procedimental" y niega haber dicho en su primera declaración que "si se ha de demoler se demolerá" porque "no dije que lo fuéramos a derribar". En este sentido, el alcalde explica a este diario que el Plan General Urbanístico de Alboraia del año 1991 "ya contempla esa zona como urbana y dotacional y que tanto la conselleria como el PAT de l'Horta han reconocido esta zona como tal en las actuaciones que se han hecho en los últimos años y las han aprobado".

Por otra parte, Chavarría insiste en que el alcalde, él, "actúa siempre con informes técnicos favorables, ¿cómo voy a hacer algo en contra de lo que dicen los informes técnicos?", se pregunta.

