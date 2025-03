Montcada celebrarà la II Edició del Premi a les Falles pel Valencià

Les Falles de Montcada tornaran a optar enguany el Premi al Valencià. Es tracta d'un premi per a potenciar el valencià i la seua correcció en les falles que impulsa la Regidoria de Promoció Lingüística encapçalada per Anna Gascó.

“L'objectiu d'este premi, que convoquem per segona vegada i que tingueren molt bona resposta l’any passat, és el continuar incentivant les comissions de Montcada a l’ús i correcció del valencià en els seus monuments”, explica Gascó.

D'esta manera, els premis valoraran la normalització i correcció de l'ús del valencià per part de les diferents comissions de Montcada, tal com es va acordar en una reunió mantinguda entre la Junta Local Fallera i la Regidoria de Promoció Lingüística l’any passat.

El jurat que passarà per totes les falles a l’endemà de la Plantà estarà format per la tècnica del Gabinet de Normalització Lingüística i dos experts en valencià més, nomenats un per JLF i l’altre per delegació de la regidoria i atorgaran quatre premis dotats diferents quanties econòmiques, que van des dels 800 euros per al primer fins als 300 euros per al quart.