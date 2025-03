"Si pasara lo mismo, en Paiporta no podríamos soportarlo"

Isabel Díaz y Reme Rodríguez miran el barranco del Poyo a su paso por Paiporta con preocupación. "Ahora sí que va bien, nada que ver con la otra vez", se dicen entre ellas.

Apenas un hilo de agua pasa por el cauce completamente devastado aquel pasado 29 de octubre, donde el agua se desbordó inundando calles, casas y comercios y cobrándose la vida de más de 40 personas. Es normal, que ahora estas dos vecinas mayores de Paiporta aseguran que "tenemos miedo. Yo vivo aquí al lado del barranco, y aquel día el barranco lo vi como un Mississipi de ancho, ahora vemos que está todo muy tranquilo pero tenemos miedo", asegura Isabel.

Reme recuerda como ese fatídico día "toda el agua se iba por las calles, y los coches volvían a coger la carretera y se los llevaba el agua. Y el barranco iba lleno de coches y neveras", recuerda con temor.

Los vecinos de Paiporta miran con preocupación el barranco. / Germán Caballero / a.p.

Es por eso que Isabel no tiene duda en asegurar que "me da miedo que venga otra barrancada igual, porque ya no se podría soportar", confiesa.