Alcàsser homenatja les dones pioneres i referents en l’àmbit esportiu

L’àrea d’igualtat de l’Ajuntament d’Alcàsser commemora el 8 de març, centrat en homenatjar les dones pioneres i referents en l’àmbit esportiu del municipi. La regidora, Mª Carmen Romaguera Furió, remarca la importància de celebrar aquesta Setmana de la Dona «perquè és una manera de posar en manifest la importància de la igualtat real i de visibilitzar el paper que dones del nostre poble han realitzat en l’àmbit esportiu», a més convida a acudir a tot el veïnat als diversos actes que han preparat «amb molt d’esforç i dedicació».

Durant el passat mes de febrer es van celebrar diverses activitats, al igual que al llarg de la primera setmana de març, com la formació teòric-pràctica de prevenció i actuació front agressions impartida per la policia local. El passat dimarts estava previst realitzar la jornada Fons Valencià per la Solidaritat «Ser dona al sud: Impulsant l’apoderament de les dones emprenedores», però l’alerta meteorològica ho va impedir. De igual manera es va cancel·lar la «Trobada comarcal esportiva de persones majors» i una taula redona amb esportistes.

Pel que respecta a la recta final de la commemoració del Dia de la Dona, i sempre que la meteorologia ho permeta, hui dijous està previst fer una Masterclass de Ioga de 10.00 a 11.30 hores a l’Auditori Carmen Miquel impartida per Mª José Fernández amb entrada lliure. A la vesprada se celebrarà el berenar del Dia de la Dona, amb la projecció del curtmetratge «Pioneres i referents d’Alcàsser en l’esport» amenitzat per Aida Velert al piano i la vocalista Aurora Peña.

Demà divendres 7 es procedirà a la lectura del manifest i a la marxa pacífica, que iniciarà a les 18.30 hores des de la Plaça del Castell. La programació conclourà el dissabte 8 de març amb el viatge a València per a veure la mascletà del Dia de la Dona. L’autobús eixirà a les 11.15 hores des del poliesportiu municipal i tornarà a les 15.30. A més, s’estrenarà a través de les xarxes socials el curtmetratge «Pioneres i referents d’Alcàsser en l’esport» a les 10.00 hores.