Almàssera decide no suspender las clases por la alerta meteorológica

El alcalde de Almàssera, Emilio Belencoso, ha comunicado la decisión del ayuntamiento de no cancelar las clases ante la alerta meteorológica de estos días, a diferencia de la mayoría de municipios de l'Horta Nord y l'Horta Sud y ante la recomendación de la Generalitat Valenciana.

El primer edil apunta, no obstante, en redes sociales que "si algún padre considera que existe riesgo para su hijo o que peligra en el camino hacia el colegio, puede con toda libertad no llevarlo, pero desde un ayuntamiento tenemos que pensar en todas las familias que no tiene esa alternativa, por lo que no podemos cerrar un colegio sin justificación técnica avalada con datos".

Bajo esta premisa, el mandatario local, señalaba en un comunicado que "lo fácil para el ayuntamiento y para mí a título personal hubiese sido cerrar como se ha hecho en el resto de ayuntamientos". "Vivimos tiempos convulsos en los que la sociedad está muy inquieta con el tema de las lluvias y las riadas, y lo entiendo, pero es desde los ayuntamientos precisamente desde donde se debe dar calma y tranquilidad", continúa Belencoso.

Para el alcalde de Almàssera, "gobernar es decidir" y la decisión "correcta no siempre es la más fácil", por eso "durante el martes y hoy miércoles tomamos la decisión de mantener las clases con normalidad, así como el resto de las actividades, cosa que el tiempo nos ha avalado. Si creyéramos que existe un mínimo riesgo seriamos los primeros en suspender", defiende.

Con todo, concluye diciendo que actualizará la información y las restricciones a partir de las 20:30 horas de la tarde.