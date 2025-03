Art al carrer de Picanya homenajea a la dana con obras salvadas del fango

Años atrás, durante estas fechas, las calles de Picanya ya estarían llenas de lienzos colgados de los balcones reivindicando la igualdad entre hombres y mujeres, en la ya tradicional muestra "Art al carrer" de Dones de Picanya. Una muestra que se ha tenido que retrasar al 22 de marzo. La dana del pasado 29 de octubre afectó mucho a esta población y también a Dones de Picanya, donde entró el agua en su sede de la calle Vent de Garbí dañando más de 300 lienzos. Pero lejos de rendirse, han querido destacar la resiliencia ante este desastre natural y todo el trabajo realizado por voluntarios, feministas e instituciones y por eso este año la muestra de Art al Carrer contará con una exposición homenaje a los afectados a la dana con los lienzos rescatados del fango, unos 150 de más de 300 que tenían en la sede y se vieron afectados.

Art al Carrer de Picanya en la calle mayor. / Dones de Picanya

"Nosotras tuvimos muchas obras perjudicadas por la inundación, otras las hemos perdido, pero las que que hemos podido salvar que están manchadas de barro, creemos que son más reivindicativas y más bonitas. Así que decidimos que este año en la calle Mayor donde siempre poníamos el certamen, vamos a hacer una exposición de las obras sufridas por la dana, bajo el título: "Ixirem, obres danyades per la dana", explica la presidenta de Dones de Picanya, Xelo Sánchez.

Esto hace que la muestra de la XIII edición de Art al Carrer se traslade de ubicación al carrer Sant Francesc, "una calle que va hacia el barranco y que ha tenido algunas casas dañadas, y creemos que también es una bonita forma de reivindicar la dana con las obras nuevas".

Los lienzos afectados por las inundaciones en Picanya. / A.P.

La catástrofe natural va a estar muy presente en esta XIII edición. "Este año, les hemos pedido a los artistas que reflejaran y situaran a la mujer en la dana, sobre todo en las familias monoparentales, que son las que más han sufrido esta desgracia", señala Xelo.

En total sobre los balcones habrá 33 obras, 20 individuales y 13 colectivas, si bien, el valor de esta edición es la participación de artistas de fuera de Picanya, con una docena de lienzos, "que evidencian que Art al Carrer se ha consolidado, se ha visibilizado y ha traspasado fronteras", apunta.

Entre esas obras destacar nuevas participaciones como la del equipo de atención del centro de salud de Picanya, o la del IES Misericordia de València.

Presentación este jueves 6 de marzo

Si el temporal lo permite, ya que se están anulando muchas actividades programadas por la alerta meteorológica, Dones de Picanya tiene previsto realizar la presentación de esta XIII edición en el centro cultural de Picanya este jueves a las 20 horas. Presentado por la abogada Aida Casanova Pérez, y amenizada por la actuación musical de Naira Rodrigo Ojeda, se presentará el cartel oficial obra de Diego Mir Alcañiz.

Rosa Peris, Quiti Blat y Xelo Sanchis / Dones de Picanya

En esta ocasión no se entregará el Premio Bárbara Almenar Tarazona, que cumple tres ediciones, ya que debido a la dana, Dones de Picanya no ha podido prepara la convocatoria, "con mucho dolor de corazón no lo hemos podido entregar, pero lo haremos a final de curso con la misma o más ilusión aún", concluye Xelo Sánchez. Por ahora, este premio ha recaído en manos de Xelo Sanchis y Quiti Blat.