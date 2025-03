El sindicato STAS denuncia irregularidades en otras oposiciones de Moncada

El Ayuntamiento de Moncada vuelve a estar en el foco de denuncias por presuntas irregularidades en los procesos de oposiciones y promoción interna de sus empleados públicos. Tras denunciar hace algo más de un año el intercambio en la presidencia de los tribunales que evaluaban a los respectivos hijos de los jefes de servicio de Patrimonio y Recursos Humanos (RRHH) de la Diputación de Valencia para el acceso a la función pública, la sección sindical STAS (sección de la Intersindical valenciana) en la institución provincial alerta ahora de que el funcionario ex jefe de RRHH de la diputación que protagonizó aquellos hechos vuelve a estar en tribunales de procesos de promoción interna en el Ayuntamiento de Moncada, pese a que el reglamento de la diputación lo prohíbe expresamente.

De hecho, este funcionario preside el tribunal (en el que también está su hija, que finalmente ganó la plaza en Moncada) de un proceso de promoción interna en Moncada para pasar de auxiliar administrativo a administrativo con plaza en propiedad que se celebra este viernes.

En concreto, el artículo 18.3 del citado reglamento excluye de la prestación de servicios de asesoramiento en procesos selectivos a los municipios con población igual o mayor a 20.000 habitantes, "que podrá ser dispensada por parte de la Presidencia, si se aprecian circunstancias de índole económico, organizativo, de gestión o jurídicas que así lo aconsejen", cosa que no ha sucedido en este ni en el anterior caso.

Por eso, el funcionario que era jefe de Personal y ahora es jefe de sección de asesoramiento, así como otras personas que forman parte del tribunal, estarían incumpliendo el reglamento de la institución pública para la que trabajan.

El jefe de servicio no lo sabía

De hecho, según el sindicato, el jefe de área de Asesoramiento Municipal de la Diputación de Valencia ya renunció en aquella ocasión mediante un escrito a formar parte del tribunal precisamente por contravenir el reglamento, tal como ha podido comprobar este diario.

Además, asegura el STAS que el jefe de Asesoramiento, actual superior jerárquico del ex jefe de RRHH, desconocía absolutamente su participación en el actual proceso, algo que le ha sorprendido, siempre según estas fuentes, porque además de contravenir el reglamento, este funcionario, siendo su subordinado, no le ha comunicado nada.

Si un ayuntamiento, explican desde el STAS, necesita apoyo en materia de selección de personal debe pedirlo formalmente a través del servicio de Asesoramiento Municipal, que sólo podrá proceder a dicha asistencia cuando se trate de municipios de menos de 20.000 habitantes, según estipula el reglamento. En caso contrario, la institución de apoyo es la Generalitat u otros ayuntamientos.

Otro caso en Alboraia

Además, subrayan la coincidencia de que formen parte del tribunal de este proceso de promoción interna en Moncada, además de dos funcionarios de diputación, al menos tres funcionarios del ayuntamiento de Alboraia, ayuntamiento en el que este funcionario también prestó servicios, así como la propia hija del exjefe de RRHH de la Diputación, que finalmente ganó la plaza en Moncada.

Se da la circunstancia de que en un tribunal del ayuntamiento de Alboraia, participan cuatro funcionarios de Diputación, entre ellos también el exjefe de RRHH, siendo que al igual que en el caso de Moncada supera los 20.000 habitantes, por lo que se incumple el reglamento de Asesoramiento, y siendo también que el jefe del área era, hasta el momento, desconocedor de estos hechos.

Preguntado este asunto en el ayuntamiento de Alboraia, fuentes municipales aseguran que "el articulo habla de asesoramiento en procesos selectivos (para menos de 20.000 habitantes, porque para más tenemos nuestros funcionarios, Generalitat, Federacion de Municipios y Provincias y demas de asesoramiento), pero no establece que sus empleados públicos no puedan ser miembros de un tribunal".

Moncada cambiará el tribunal si no se ajusta a la norma

De la misma manera lo defiende Moncada que asegura que el funcionario en cuestión (padre de una de las técnicas, también en el tribunal) no presta asistencia, sino que forma parte del tribunal. "El ayuntamiento de Moncada no era conocedor de que existía este reglamento y de todas formas, el funcionario no hace ningún tipo de asistencia, forma parte del órgano técnico", explican. Asimismo, inciden en que "una cosa es forma parte del proceso y otra firmar las bases o asesorar". Con todo, apuntan que si han de cambiar el tribunal porque no se ajusta a la norma lo harán antes del viernes, cuando está programada la prueba.