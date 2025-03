Las asociaciones feministas afectadas por la dana se unen en una plataforma

La unión hace la fuerza. Un lema que han hecho suyo las mujeres de l'Horta Sud afectadas por la dana. Es por eso, que impulsados por la asociación feminista Dones Progressistes de Massanassa, decidieron unirse en una única plataforma para reivindicar la resiliencia y lucha de la mujer que ha tenido que vivir esta catástrofe natural en los pueblos como Massanassa, Catarroja, Albal, Sedaví, Paiporta, Picanya, Alfafar o Benetússer.

"Dones progressistes de Massanassa nos reunieron a las asociaciones feministas de l’Horta Sud que hemos pasado una dana con la intención de hacer algo, porque aunque estamos todas en la Xarxa de l’Horta sud, queríamos acudir juntas a la manifestación del 8-M para poner el foco en la mujer afectada de esta comarca y enseguida ideamos un logo e hicimos una pancarta", explica Xelo Sánchez, de Dones de Picanya.

El logo es "Dones Caminant Endavant", y su portavoz, Pilar Tormo, aseguró en la presentación realizada este jueves donde se visibilizó por primera vez esta plataforma que "estamos cansadas, pero no rendidas. Es por eso que estamos aquí las mujeres de nuestra comarca, para hacer de este 8 de Marzo un hito para el movimiento feminista que vuelve a hacerse presente en cualquier circunstancia, también en la barrancada, también al continuar siendo testigo de la vida y de todo aquello que lo obstaculiza y lo impide ser".

J.M. López

En ese sentido, este movimiento también surge porque "no podemos silenciar que vuelve a hacerse invisible en la imagen pública. Las mujeres que día a día, están sosteniendo la vida y las curas de las personas ahora en más vulnerabilidad y precariedad. Tampoco suelen recogerse los diferentes casos de violencia machista, que continúa viviéndose y dónde en los momentos de catástrofes colectivas tienden a desaparecer los servicios de protección a las mujeres, que pasan a convertirse en un mal menor, cuando no una ignorancia colectiva. La pérdida de viviendas en algunos casos ha hecho que muchas mujeres vuelven a convivir con su maltratador, por no tener en cuenta esta circunstancia en la reparación de las necesidades urgentes", explican.

Llamamiento a las mujeres

Les dones de l'Horta Sud , por deferencia, irán con su pancarta justo después de la cabecera de la coordinadora feminista y del colectivo de mujeres con discapacidad, este sábado en la manifestación del 8M que recorrerá las calles de València. "Hacemos un llamamiento a todas las mujeres de l’Horta Sud que se unan a acompañarnos en nuestra pancarta, que este año es muy especial para esta comarca y tenemos muchas ganas de visibilizar lo que nos pasa y necesitamos que nos acompañe", concluye Chelo Sánchez.