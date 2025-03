Gritos en un pleno de Paiporta: "Háblame en español, un poco de respeto"

El mismo día que se conocían los resultados de la consulta de la lengua base impulsada por la conselleria de Educación, la polémica por el valenciano se trasladó al pleno de Paiporta. En sesiones caracterizadas desde la dana por la tensión entre el público y la corporación, debido al destrozo a todos los niveles que dejó la dana en el municipio y de la necesidad del pueblo de recomponerse ante tal catástrofe, la sesión de ayer tuvo un añadido: el conflicto de la lengua.

Fue cuando el concejal de Compromís, Pep Val, intentó tomar la palabra para contestar a una vecina, cuando le increparon primero pidiéndole que hablara en español, después exigiendo respeto y seguidamente levantando la voz, rechazando los països catalans y "la imposición" de la lengua.

Es una lengua cooficial

Él contestó que tenía "todo el derecho a expresarse en valenciano" pues es una lengua cooficial: "Tenemos dos lenguas y tengo el derecho a utilizar el valenciano cuando considere y nadie me puede decir que no tengo educación". "Es la primera vegada que me diuen que no tinc educació per parlar en la meua llengua", insistió Val.

"Que te lo están pidiendo, que hables en español. Y si hablas valenciano, que no sea catalán", zanjaron algunos vecinos entre el público, tal como se puede ver en el vídeo registrado de la sesión plenaria de Paiporta. La de marzo, que acumulaba meses de tensión entre el ayuntamiento y el pueblo, en pleno camino hacia la reconstrucción.