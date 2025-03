La IX Marcha de Mujeres Empoderadas pinta de morado Quart de Poblet

Más de 350 personas han participado en la 9ª Edición de la Marxa de Dones Empoderades en Quart de Poblet, que ha recorrido las calles del municipio para reivindicar la igualdad entre sexos y el papel de la mujer en la sociedad en el Día Internacional de la Mujer. A la comitiva, encabezada por una batucada, se han unido diferentes asociaciones, alumnado del colegio San Onofre, y colectivos locales así como vecinas y vecinas para recordar que, aunque se ha avanzado, todavía queda mucho para conseguir una equidad real.

La marea violeta ha concluido su marcha reivindicativa junto a la Biblioteca Municipal, donde la alcaldesa, Cristina Mora, ha destacado que "un año más reivindicamos acabar con todas las formas de discriminación que sufrimos las mujeres, solo por el hecho de serlo. Me refiero a las diferencias salariales, laborales y políticas. Al reparto de los trabajos de cuidado de hijos e hijas y personas mayores y dependientes, a la invisibilidad del éxito femenino en el mundo científico y al paréntesis histórico que existe y que hace que los nombres femeninos no aparezcan en los libros de texto".

Por su parte, la concejala de Igualdad, Lucía Fernández, ha leído el manifiesto de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias en el que, entre otros aspectos se señala el "compromiso firme e inquebrantable de promover y defender los derechos de las mujeres y niñas, sin distinción de origen, edad, etnia, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra condición".