Ramón Marí cede la portavocía del PSPV de Albal a Lola Martínez

Los socialistas de Albal tras celebrar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, aprovecharon para anunciar que será Lola Martínez, la nueva portavoz del PSPV-PSOE local, tras la dimisión del histórico ex alcalde, Ramón Marí. Junto a la edil socialista entra a fiscalizar la labor del gobierno de coalición resultante de las municipales de 2023, la orientadora de secundaria, Inma Marí Corraliza (30 años), quien accede tras cederle su espacio el que seguía en la lista, José López.

Fue Marí quien propuso al grupo de concejales la idoneidad de Lola Martínez, como portavoz y fue refrendada por todos sus miembros. Socialdemócrata, madre, abuela, a punto de cumplir 60 años, acepta el reto "agradeciendo la confianza de Ramón, de mis compañeras y compañeros de filas". Compaginará la portavocía con su trabajo como agente sindical de UGT en la Federación FICA.

La número 6 de la lista, afiliada al PSPV desde hace veinte años, mujer de carácter, siempre fiel a Marí, comprometida con los valores socialistas, asegura que no se esperaba esta decisión, que asume "con gran responsabilidad por el amor que le tengo a mi pueblo y a mis vecinos, a los que me he dedicado en cuerpo y alma". Será su obsesión también "estar a la altura de los valores reales de mi partido". Lola ha compartido con Ramón 16 años de gobierno, liderando grandes áreas, Recursos Humanos en la última legislatura y, consolidando políticas pioneras en el área de Servicios Sociales y Deportes, fomentado la actividad social al frente de Fiestas, en los primeros años. Es además miembro fundadora de la Junta Local contra el cáncer de Albal.

El PSPV en pie durante la despedida de Ramón Marí en el último pleno. / L-EMV

Con el vértigo lógico de asumir el relevo de un referente socialista como es Marí, la nueva portavoz se da así misma paz mental reflexionando en voz alta, "he aprendido a hacer política junto a Ramón, espero no defraudar ni a él ni a mis siglas. Mi amigo, mi referente, se marcha de la política activa, he llorado mucho estos dias. Es un guerrero, nos ha dado muchas lecciones de fortaleza y gracias a estar a su lado hemos celebrado muchas victorias y hemos podido transformar Albal, de punta a punta".

Abrazo "premonitorio" de Pedro Sánchez

Martínez, que asistió al 15é Congreso del PSPV-PSOE cuenta ahora que recibió un abrazo premonitorio en el acto. A la entrada de Pedro Sánchez al Auditorio donde se celebró el cónclave socialista, el presidente del Gobierno se paró junto a ella y le dio un efusivo abrazo. Lola lo recuerda ahora como un gesto de fuerza para seguir trabajando por recuperar la alcaldía, desde una mirada feminista, "que ya tenía Ramón y que ha puesto Albal en el mapa de la lucha contra la prostitución, los puteros y la violencia de género".

Esta pasado jueves, el ex alcalde Marí comunicaba estos movimientos al Ayuntamiento, por registro de entrada. Así, el grupo municipal socialista quedará conformado por cuatro mujeres; junto a la nueva líder estarán las jóvenes Marí, Melani Jiménez y Anna Duato y los compañeros, Jesús Sánchez y Sergio Burguet.