Món faller renaix del fang a Picassent

Quan ja es parla que un de cada tres comerços afectats per la dana no tornarà a obrir, els que ho fan són una autèntica demostració de valor i superació, un autèntic miracle. És el cas de Sole Avilés Ballesteros, una veïna de Picassent que va patir els efectes de la barrancada del passat 29 d'octubre de 2024. Ella, conjuntament amb la seua amiga i sòcia, Amparo Arce, regentaven Món Faller, una tenda d'indumentària valenciana al carrer Almeria número 12 de Catarroja. Eixa vesprada, l'aigua i el fang ho ofegaren tot. També els somnis, les il·lusions i els vestigis d'un projecte professional en el qual només portaven treballant un any i mig. A este colp inesperat, 2025 n'ha portat un altre: la pèrdua, el passat mes de gener, d'Amparo.

Sole i Amparo a Catarroja el dia de la inauguracio al maig de 2023. / E.H.D.

L'inici d'esta història es remunta a maig de 2023. En aquell moment, Amparo i Sole eren clientes de Món Faller. Jesús, el seu propietari, tancava per jubilació. Ell volia convèncer-les perquè agafaren el traspàs d'este negoci que portava divuit anys a Catarroja. Després de moltes converses arribaren a un acord, i amb la por i la il·lusió entremesclades, tiraren endavant. Sole estaria darrere del mostrador i Amparo al front del taller. Juntes formaven el millor tàndem personal i professional per atendre totes les comandes que els arribaven des de qualsevol punt de l'Horta Sud. I així, fins la fatídica vesprada de la tragèdia, en la que varen prendre, també, la millor de les decisions: davant les previsions de l'oratge anul·laren totes les cites que tenien previstes i no anaren a treballar. Els que sí que hi anaren foren l'aigua i el fang. Allí es colaren per destruir-ho tot. L'endemà, conforme pogueren, acudiren al carrer Almeria. L'estampa era dantesca. «Allí dins, res s'havia salvat de la fúria de l'aigua. Jo només patia pels vestits de molts fallers i falleres. La meua preocupació era i és, encara ara, tornar-los de la millor forma possible», afirma Sole, i continua compungida, «La gent està mostrant-se molt comprensiva amb tot el que ens ha passat. I això és molt d'agrair».

Res es va poder salvar de la barrancada. / E.H.D.

Els dies posteriors foren un infern. Catarroja havia sigut devastada i el seu futur també. El soroll incessant de grues, pales, graneres, anades i tornades de gent voluntària per ajudar, s'entremesclava entre l'emoció i la tristesa d'una vida marcada amb un inventari de pèrdues que gela l'ànima. Les destrosses materials barallen xifres espantoses: entre els 80.000 i els 100.000 euros. El pitjor és el cost anímic per tornar a començar de zero. «Ara, el que necessitem són les ajudes per poder tirar endavant» afirma emocionada, i acaba la frase entretallada, «He tornat per tota la gent que està al meu voltant recolzant-me». Enguany, a més, té la festa a casa. La seua filla Aroa és la fallera Major de la Falla l'Ermita.

L'avinguda d'Aureli Guaita Martorell acull ara Món faller: tot en indumentària valenciana. Les últimes setmanes, tot un exèrcit de persones han estat treballat de valent per tornar a alçar la persiana. També, José Manuel Quesada, Manu, l'altre protagonista d'esta història. Amb 28 anys, ell és ara l'encarregat de portar el taller, com feia sa mare, amb qui va aprendre a cosir. És la teoria i la pràctica en la vida d'este jove picassentí que complementa la seua aspiració professional formant-se al Gremi de Sastres i Modistes de València, entitat, tot siga dit, que els ha ajudat amb la donació de màquines i materials per poder fer-ne front de nou.

Estat de les teles. / E.H.D.

Món faller ofereix un taller de confecció a mida, tant per a home, dona, xiquet i xiqueta, amb teles i complements de tot tipus. Un museu faller al que dóna gust guaitar estos dies previs a les Falles. Allí, les pintes, els adreços, els rosaris i els medallons, les calzes, les sabates i rolls amb teles diverses, li posen esperança i color al futur. Un futur que torna ple de vida i d'esperança, malgrat tot.