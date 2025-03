“Encima de afectados por la dana, no podemos nunca entrar a las 9 al colegio por la falta de bus"

Han pasado casi cinco meses, desde que Beniparrell sufrió la Dana y su única escuela pública quedó vacía y sus 146 escolares trasladados a Silla, al CEIP Verge dels Desemparats (37 escolares de Educación Infantil) y al CEIP El Patí (96 escolares de Primaria).

Lo que podía resultar una solución sencilla, disponer de autobuses con plazas suficientes para todos los alumnos y que llegaran puntuales a las 9 horas, se ha convertido en un problema de conciliación laboral y familiar y también educativo.

Además de los reiterados retrasos del autobús de Primaria -que hace dos Viajes Silla- Beniparrell- se suma el horario de entrada de la mitad de los alumnos, que entran al CEIP El Patí, pasadas las 9.45 horas y muchos días a las 10 horas, con la pérdida lectiva del alumnado de Primaria y el malestar para las familias que no pueden conciliar su vida laboral.

Autobus escolar saliendo de Beniparrell. / A.B.

La presidenta del AMPA CEIP Blasco Ibañez de Beniparrell, Elisabet Garcia ha solicitado por diferentes vías oficiales (registro telemático y llamadas a la Dirección General de Ordenación educativa) un tercer autobús o dos autobuses grandes que puedan llevar a la vez todos los escolares de Beniparrell a Silla y así evitar todos los problemas que genera para las familias la salida tardía de los autobuses y los retrasos reiterados.

“Además de estar afectados por la dana, los escolares de Beniparrell y sus familias estamos afectados por la falta de respuesta y solución de la Conselleria de Educación que no ha habilitado plazas suficientes para poder llegar puntuales a las 9 horas a las escuelas de Silla”, ha destacado Elisabet Garcia.

Sin bus para volver a las 17 horas

Tampoco se habilita un servicio de bus para volver a las 17 horas y poder participar en las actividades extraescolares de la jornada escolar continua que teníamos antes de la dana. Solución a la vuelta de fallas Desde la AMPA esperan que a la vuelta de fallas la solución del transporte escolar esté resuelta. De no ser así, recurrirán al Síndic de Greuges y con el asesoramiento jurídico de FAMPA-València no descartan la via judicial para exigir el pleno derecho a la educación de sus hijos e hijas en las mejores condiciones y con todas las garantías horarias, todo con el objetivo de terminar el curso escolar con la menor afectación posible.

Conselleria afirma que va adecuar el horario

La Conselleria de Educación ha asegurado a Levante-EMV que desde la Dirección General de Centros Docentes se está atendiendo a las demandas de los padres. "Se está en contacto con el director del CEIP Blasco Ibáñez de Beniparrell para adecuar el horario de salida del alumnado para que no suponga pérdida de carga lectiva", aseguran.