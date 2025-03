Art al carrer de Picanya presenta su cartel, obra de Diego Mir

Arranca la 13 edición del Art al Carrer 2025 organizada por el colectivo Dones de Picanya. La presentación de la muestra de arte feminista tuvo lugar en el Centro Cultural de Picanya el martes 6 de marzo, donde se presentó su programación y el cartel diseñado por el artista y diseñador gráfico picanyer Diego Mir Rodigo.

Esta edición 2025 añadirá, por las circunstancias, una serie de novedades y cambios. El primero, la fecha. Del sábado 22 de marzo hasta el 13 de abril, Picanya volverá a convertirse en el mejor escaparate feminista con la exposición de 35 obras nuevas, 14 obras colectivas, 21 de artistas individuales, 15 de ellas son mujeres, la máxima participación femenina individual de todas las ediciones.

Cartel. / D.P.

"¿De que nos hablan estas obras? Nos hablan de solidaridad, de las mujeres a la Dana, y de la unidad de quien sabemos que la igualdad nos hace mejor a todas las personas. Como digamos desde Dones de Picanya, “los mensajes hablan de balcón a balcón” y Picanya será el mejor escaparate del arte feminista", señalan.

Lienzo de manos de barro

Unos balcones que este 2025 amplían recorrido y tendrán por un lado la Calle Sant Francesc como nuevo escenario de las obras de 2025, y calle Mayor, con una muestra llamada "Eixirem. Obraes danyades per la Dana 28 de octubre de 2024". Encabezando esta muestra de la calle Mayor, durante la presentación se ha hecho partícipes al público y artistas invitadas de una performance dónde han estampado sus manos con barro del barranco del Poyo a su paso por Picanya a una tela que encabezará la muestra sobre la dana.

Lienzo de manos de barro. / D.P.

La velada de presentación estuvo presentada por la abogada de familia y violència de género Aida Casanova Pérez. Naira Rodrigo Ojeda, a la voz y las manos de Josep Zapater al teclado, amenizaron la noche con piezas tan emocionantes y adecuadas a la muestra de este año como , “Al otro la do del río” de Jorge Drexler y “Bridge over troubled water”, de Simon and Garfunkel.