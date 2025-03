Un exemple de superació i compromís

Des d’eixe fatídic 29 d’octubre, l’artista faller Fernando López Cabañero ha viscut un compte arrere per tal d’arribar a plantar els monuments en este exercici de 2025. El seu taller, en Benetússer, va quedar arrasat pel fang. «La dana ens va destrossar. En un mes i deu dies vam haver de fer un taller de nou. Hui en dia estic rebentat, ha sigut una bogeria», reconeix l’artista.

La vesprada en què va arribar la riuada a l’Horta Sud, López estava a la seua nau, que comparteix amb l’artista Josué Beitia Cardós. Encara que van poder salvar totes les figures, han hagut de fer un important treball per a reparar-les. «Tot estava ple de fang, ho hem hagut de netejar i de tornar a pintar. Arreglar allò que s’havia trencat. El problema és el temps, ens hem retardat més d’un mes. Per això vull agrair a les meues comissions que han entés la situació, han vingut a ajudar-me a netejar el taller. Veient com estava el primer dia, pensava que anava a ser impossible, però finalment hem pogut superar-ho. I el dia 15 ho anem a celebrar», subratlla.

El colp de la dana ha sigut greu per a l’ofici de l’artista faller, que ja estava prou afectat. «Se’ns ha encarit tot molt. El que abans costava una cosa, ara és el doble. Per això hem hagut de rebaixar la producció. Malauradament, crec que el gremi té data de caducitat, perquè ens mengen els costos i les noves generacions només poden fer falles infantils perquè no tenen la capacitat de créixer. El dia que nosaltres ho deixem de fer, no sé què passarà. Tampoc trobem pintors, fuster ni escultors», admet l’artista, qui indica que són necessàries ajudes, com l’exempció de l’IVA o incentius per part de les administracions. «La covid també va fer molt de mal, jo mateix em vaig plantejar tancar el taller», diu.

Una història d’amor per les Falles

López Cabañero porta quasi tota la seua vida dedicada a donar vida a les falles. De ben xicotet recorda anar a veure els monuments amb el seu iaio, que és de Conca. Amb 16 anys va conéixer a un dels grans, a l’artista Vicente Llácer, amb qui va treballar onze anys. També ha col·laborat amb altres artistes, com Carlos Carsí, i amb 18 anys va muntar el seu taller. «Vaig debutar en Benetússer, amb una falla infantil», apunta.

El seu treball destaca, entre altres coses, per eixe component d’atreviment. «Les meues falles porten sempre un disseny de Carlos Benavent, un dels millors. Llavors, m’agrada fer, per exemple, que les peces s’aguanten d’una cama. També destaca la nostra pintura. No obstant, hui en dia he d’emmotlar-me al pressupost de les comissions, més ajustat, perquè tinguen una falla decent i bonica. Ara som quatre en l’equip, però estem motivats a créixer, inclús a fer coses més enllà de les Falles», assenyala López.

