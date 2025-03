Las Bodas de Oro más amargas para la Falla Sant Antoni de Paiporta

Medio siglo de vida es celebrado por todo lo acto por cualquier comisión fallera. El año del 50 aniversario es especial para toda falla, que como se dice colquialmente “echa el resto” para conmemorar sus bodas de oro. Y eso es lo que hizo San Antoni. Esta comisión de Paiporta fundada en 1975 había planificado una amplio y emotivo programa para homenajear a todos los protagonistas de la fiesta y convertir este ejercicio en un año inolvidable.

Lo que no se imaginaba es que el 2025 quedaría en la historia de esta comisión, no como el año del 50 aniversario sino como el año de la dana, que arrasó con su casal y cambió la vida de todos sus miembros.

Precisamente el 3 de noviembre tenían el primer gran acto. Ese domingo toda la comisión visitaría la Basílica de la Virgen de los Desamparados de València donde se celebraría una misa especial en su honor. El 29 de octubre, el desbordamiento del Barranco del Poyo que causó medio centenar de muertes en Paiporta acabaría con todos los planes. No era momento de pensar en fallas.

La comisión asistiendo con la xaranga a la mascletá de València. / L-EMV

Raúl Galindo tampoco se imaginaba que, con tan solo 25 años, su primer año como presidente iba a ser tan complicado. “Soy fallero desde los 13 años y aunque no vengo de una gran familia fallera, siempre he estado muy implicado y me animé a dar el salto este ejercicio, que además iba a ser un año bonito aunque con mucho trabajo”, confiesa. Además de actos especiales, este ejercicio habían invertido un poco más en los monumentos. El mayor de Pau Soler y el infantil de Mario Pérez, “precisamente este ya lo teníamos en Paiporta en octubre, porque lo tenía acabado, y como todo lo demás, el barro y el agua también lo destruyó. Por suerte, tiene un año para reconstruirlo”.

Y es que San Antoni como la mayoría de comisiones de Paiporta han decidido este año guardar sus monumentos para el próximo ejercicio, y plantas ahora a la vieja usanza, con trastos viejos y donaciones de alumnos.

Actividad ya en la carpa fallera este pasado fin de semana. / L-EMV

No es lo único que va a aplazar. La comisión ha decidido que todos los actos previstos para el 50 aniversario se realizarán el año que viene. “Haremos el 50+1, no nos queda otra. Las Falleras Mayores ya hemos acordado que repetirán, ya que además la infantil también ha sufrido daños en sus trajes. Y haremos también en otra fecha el acto homenaje que teníamos previsto el 23 de noviembre en el Auditori de Paiporta, aunque hay que ver el sitio porque seguramente el auditori seguirá sin estar listo”, prevé.

Raúl explica, que “aunque el guión era secreto para mí, porque al parecer me iban a dar alguna sorpresa, ya habían vídeos preparados, regalos ya comprados...ya todo para el año que viene”.

Reciprocidad con otros afectados

Y aunque las circunstancias y la desolación de los primeros meses tras la dana hicieron acordar en un primer momento no realizar ningún acto fallero, finalmente se ha decidido tirar para adelante con algunas actividades, también por ayudar a otros colectivos dañados.

“El 15 de marzo, día de la plantá, siempre realizamos la entrega de recompensas falleras, con un detalle especial para los que reciben las máximas distinciones, como son el bunyol de fulles de llorer y el de fulles de llorer i brillants: Se le da un cuadro y se encargan dulces. No lo íbamos a hacer, pero la empresa a la que le encargamos los cuadros es del pueblo y ha reabierto, y necesita también retomar la rutina y se comprometían a hacernos los cuadros. Los dulces también es de una pastelería de Paiporta, al final nos tenemos que ayudar y lo vamos a hacer”, explica.

Los representantes de Sant Antoni en la Falla SOM. / L-EMV

También celebrarán tres discomóviles , “todas a través de contactos. Viene un DJ aquí pincha en Albacete que nos lo patrocina una inmobiliaria que también necesita darse publicidad, es una relación de reciprocidad, todos nos tenemos que ayudar más que nunca ahora”, concluye.