Los buñuelos en Aldaia son los de la Mary

El procedimiento parece sencillo pero tiene su complicación. Cuatro ingredientes (levadura, agua, calabaza y harina) y uno extra que es el secreto esencial del buen sabor de los tradicionales buñuelos de calabaza: el cariño. Con una varilla de caña o de olivo, limada y dejada secar durante todo el año, las manos que remueven los buñuelos previamente "acariciados y abiertos", lo hacen de dentro afuera, vigilando el punto de cada unidad. El número de buñuelos de calabaza que se venden es difícil de calcular, pero en estos días Mary y su marido Leo, dueños del restaurante El Origen de Aldaia, ya llevan más de 100 kilos de harina.

"Lo mejor es la gente, este año tras todo lo que hemos sufrido en la dana, hemos decidido cerrar el restaurante en Fallas para dedicarnos única y exclusivamente a mantener la tradición". Llevan 15 años haciendo buñuelos, unos míticos ya en el pueblo. Y es que enfrente del primer restaurante que regentaron estaba el horno Las Flores, quien mantenía viva la artesanía buñolera.

Buñuelos en la cocina de Mary / V.P.

Cuando cerraron, Mary aprendió de ellos y cogió el testigo. Uno que ha permitido que esta gastronomía típica valenciana no se pierda y que también ha hecho que ella tenga ya su propia receta y sus propios secretos, que hacen de este manjar algo único. "Vienen de otros pueblos, desde València a comprarme, y eso para mí es un orgullo, me da fuerzas para continuar", comenta la hostelera.

Empiezan por la mañana y esta semana tienen refuerzo familiar. Cuando Levante-EMV acude a una cocina muy ajetreada, Mary está con Maite, una amiga suya que trabajó para su restaurante durante diez años, Leo, "el gran hombre detrás de una gran mujer, pues sin él nada sería posible", dice Mary, y Valero, el exdueño del horno que hacía antes los buñuelos y que pasó el testigo a Mary. Las hijas ayudan a repartir y despachar a los clientes que se acercan a la puerta, abierta en un día lluvioso previo a los días grandes de Fallas.

Un duro golpe tras la barrancada

El Origen es el restaurante que regentan desde hace tres años y también el tercer local con el que se gana la vida esta pareja, una que siempre ha apostado por el comercio local de Aldaia desde que decidieron emprender con 21 años. Muchos han pasado ya y siguen allí. La dana fue un golpe fuerte, pero todavía "damos las gracias" porque al estar en la "parte alta del pueblo" (están en frente del TAMA) solo entró un metro. Que en otras partes de Aldaia los compañeros no han podido salvar las instalaciones eléctricas", reflexiona Mary.

Ellos son de Aldaia pero viven en Chiva en una urbanización. El 29 de octubre vieron el desastre en su zona pero no se imaginaban que esta barrancada hubiera arrasado tantos pueblos, incluido el suyo. "Estábamos incomunicados tanto por conexión telefónica por infraestructuras de carreteras. No podíamos salir de casa, cuando por fin llamé a mi madre se puso a llorar y me dijo: '¡estáis vivos!' y ahí supe que algo gordo había pasado". Entonces, le dijo a su madre que sacara todo lo que había en las neveras y se pusiera a regalarlo en la puerta. Había mucha comida y en un primer momento la ciudadanía estaba desabastecida.

Mary con los buñuelos recién hechos. / V.P.

Agradece a las decenas de personas que desde el minuto uno se volcaron con la recuperación del restaurante. En diciembre pudieron volver a abrir con mucho esfuerzo pero Mary está feliz de la acogida que ha tenido. "Yo solo pedía a la gente que respondiera y el primer día de apertura del restaurante era el que más nerviosa he estado en mi vida, como ningún otro día", señala. "Todo era emoción, abrazos, reencuentro con los clientes habituales, fue un día muy emocionante", señala.

Ahora, en Fallas, mantener la tradición era vital para reconstruir la normalidad del pueblo. La vida común, la vida social, la vida rutinaria que conforma nuestras historias más cotidianas es transitar tus calles y reconocerlas, bajar al parque de siempre con tus hijos, pasear por la huerta y también cenar en el restaurante de los viernes. En Fallas, si algo devuelve la normalidad a Aldaia son los buñuelos de la Mary.