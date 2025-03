La lluvia ralentiza la plantà en l'Horta

Lluvia, poca actividad en los casales y casi sin rastro de artistas. Esa es la tónica general en los municipios de l’Horta en la antesala de la gran plantà. Los cuerpos centrales y remates que están en las distintas demarcaciones aguantan la fina capa de agua que cae sobre los pueblos desde primera hora de la mañana. Otros, esperan poder ser elevados, cubiertos con plásticos, mientras que otros aguardaran al sábado, en busca de mejor tiempo, para plantar los monumentos.

Elementos cubiertos con plástico en Segon Tram, en Torrent / L-EMV

En Torrent, las comisiones madrugadoras que el miércoles o el jueves sacaron sus remates apenas registraban esta mañana movimiento alguno. Por el momento, los cuerpos centrales de Cronista, Lope de Rueda, Ramón y Cajal o Ángel del Alcázar ocupan sus calles y la lluvia no había afectado a las piezas. En Ramón y Cajal, por ejemplo, la empresa suministradora del césped para los bajos del monumento se apresuraba a descargar los rollos.

En cambio, comisiones de la sección especial, como Antoni Pardo, siempre una de las candidatas para alzarse con el primer premio, no había sacado a la calle su monumento durante la mañana de hoy. Otro cosa son las infantiles, donde las comisiones esperarán a mañana para sacarlas de los casales o de las carpas para la plantà.

Monumento de Dos de Maig de Paterna / L-EMV

En Paterna, fuentes de la JLF avanzaban que buena parte de los monumentos (sobre todo los que sección especial) ya estaban en la calle antes de este viernes y que la actividad artística era más bien escasa. No era el caso de Sant Roc, donde la comisión y el artista tiraban de grúa para el montaje del cuerpo central y el remate del monumento.

Plantà en los pueblos de la dana

Falla Literato Azorín de Benetússer. / L-EMV

En Benetússer, ya hay dos comisiones que tienen sus remates en la calle desde este jueves y han soportado la fuerte lluvia. Una de ellas es Literato Azorín. Su Chaplin ha aguantado bien lalluvia, aunque para su fallera mayor, Susana Gallego, "sinceramente después de lo que hemos pasado lo que menos me importa ahora es el monumento. Me preocupa más no poder hacer hoy la discomovil y juntarnos todos, porque lo necesitamos", señala la representante desde dentro de su casal, donde aún son visible los estragos de la dana, con las paredes llenas de moho.

Los ninots guardados en la carpa de Vicente Navarro Soler de Benetússer. / L-EMV

Un par de calles más para allá, la comisión Vicente Navarro Soler, una de las zonas mas afectadas, prefiere mantener a salvo sus monumentos, obra de Sergio Lys, dentro de la carpa hasta la plantá oficial de este 15 de marzo. "Aunque esta noche los tendremos que sacar porque tenemos cena y concierto de rock dentro de la carpa, esperemos que aguanten", explica Gaby.

Los falleros de Parque Alcosa, de Alfafar, preparando la arena para plantar. / L-EMV

Cruzando la frontera del barri Orba, en la comisión Parque Alcosa de Alfafar han comenzado con la plantá. Los falleros han comenzado a preparar la arena para poder colocar el remate, ante la atenta mirada de los operarios del Taller Germans Melià, de Gandia. "No tenemos otra que plantar este viernes porque compartimos grúa con otras fallas. Los ninots grandes que tenemos en la calle han aguantado bien porque los tenemos envueltos en plástico. Ahora solo plantaremos lo que necesita grúa, pero el resto los mantendremos en la carpa y ya los sacaremos este sábado, que se supone que no llueve", señala María, de la directiva.

Los artistas, que también plantaron la falla de Centenar de la Ploma de Catarroja, afirman que "la lluvia no impide plantar. "Se pasa más frío y te mojas, pero para los monumentos llevan pintura resistente y no suele haber mucho problema. Nos preocupa más el plástico, porque se crean bolsas y se humedece todo por dentro y a veces es peor", advierten.

Comienza la planta en la falla de l'Albbufera de Catarroja. / L-EMV

En Catarroja, aparte de Centenar de La PLoma también tienen el remate ya en la calle la comisión de l'Albufera, que aún sigue tocada tras sufrir vandalismo en su carpa. De momento solo van a dejar el remate en la calle y yaeste sábado plantarán el resto de escenas.