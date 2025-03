Tavernes Blanques s’ompli de llum, color i tradició

Tavernes Blanques es prepara, un any més, per a rebre les Falles 2025, que van a omplir el municipi de llum, color i tradició gràcies a l’esforç i al treball de les dues comissions falleres: El Barriet i El Poble. Exemple de germanor i de compromís amb les festes josefines.

Des de la falla El Barriet, el seu president Enrique Crespo Ibanco s’ha volgut acordar de les comissions de la província de València afectades per la dana. «No ens oblidem de tots els fallers i falleres que després de treballar tant, enguany han perdut molt, i no podran gaudir del seu esforç», ha apuntat. Per la seua banda, des de la falla El Poble, han destacat que les Falles «són un moment per celebrar la tradició, però també per compartir moments únics amb els nostres veïns i amics, sentint-nos part d’un poble que manté les seues arrels vives».

D’aquesta manera, ambdues comissions han preparat una programació molt completa, per al gaudi de totes les edats. La setmana fallera començarà demà amb la plantà dels monuments fallers, que seran un reflex de la creativitat i de la sàtira característica de les Falles. En acabar, hi haurà nit de festa en les comissions.

El 16 de març arrancarà el dia amb una despertà, després hi haurà una cercavila conjunta que acabarà amb una paella de germanor a cortesia de l’Ajuntament de Tavernes Blanques. A la vesprada els més xicotets podran gaudir de jocs infantils en les dues falles i a la nit hi haurà sopar i balls. Pel que fa al dilluns 17 de març, serà el torn de la segona despertà. Durant la jornada, El Barriet i El Poble faran una cercavila amb xaranga, castells unflables, xocolatà i disfresses. Per a tancar la nit, actuaran les orquestres Nexus i Venom.

Els dos últims dies de la festa donaran inici amb una despertà el dia 18 de març, seguida de l’Ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats. La nit estarà marcada per les disfresses amb l’animació de la Bestia Party, a El Barriet, i per la Nit del Foc i l’Orquestra Diamante a El Poble.

Per a tancar un nou cicle faller, el dia 19 arrancarà amb l’última despertà de les Falles 2025. Com cada any, se celebrarà la missa solemne en honor a Sant Josep, el patró de les festes josefines. Al finalitzar, hi haurà mascletà patrocinada per l’Ajuntament de Tavernes Blanques. Durant la vesprada, El Barriet oferirà una xocolatà, mentre que a El Poble hi haurà una animació infantil a càrrec de Pequedisco. El moment més emocionant de la festa arribarà amb la cremà dels monuments fallers, que marquen el final d’una celebració inoblidable.

«Les Falles 2025 han de ser de veritat falles de germanor, de respecte i d’enteniment. Demostrem de què estem fets els fallers i falleres», afirma Crespo. Des de la Falla El Poble han subrrallat que durant la setmana fallera, «els carrers seran l’escenari perfecte per gaudir de la creativitat dels monuments, la vibració de la música, l’emoció dels focs artificials i, sobretot, l’alegria».