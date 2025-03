El trono fallero de Silla queda entre hermanas

Si hay algo mejor que ser fallera mayor de tu pueblo es sin duda compartirlo con tu hermana. Deseo cumplido para Carla y Nerea Gomar Luz, Fallera Mayor y Fallera Mayor Infantil de Silla, que encaran unas fiestas josefinas que nunca van a olvidar.

Compartir el trono fue un poco por casualidad. Nerea tiene 14 años recien cumplidos, y "vinieron a tantearla para que fuera ella fallera mayor infantil, pero el problema es que no se presentó nadie como Fallera Mayor, y si no hay, entonces mi hermana tampoco saldría, así que me dieron la oportunidad de compartir este sueño con ella", explica Carla. Aún así hasta el día de la llamada desde el Ayuntamiento de Silla no pudieron confirmar que ellas dos eran las Falleras Mayores de Silla. "No sabíamos si había otro sobre con otros nombres, mantuvieron el misterio hasta el final", confiesa Nerea.

Carla tiene 18 años - "este año cumplo 19"-, apunta, las dos son la comisión Poble de Silla, y aseguran que viene de una familia "fallera, fallera. Mi bisabuelo fundó la falla Poble. Las fallas van en nuestra sangre". Es por eso que la familia está encantada con que las dos sean las máximas representantes del pueblo, aunque eso significa duplicar el gasto, que ya de por sí es alto solamente con la indumentaria, aunque ellas afirman que han conseguido controlarlo.

"Nos hemos hecho un traje nuevo, porque el año anterior ya nos hicimos uno, y también hemos reciclado trajes de familiares que no están para llevarlos con nosotros en un año tan especial como este" , explican.

Eso de ser hermanas tiene sus pros, pero también sus contras..."Si lo hubiera vivido con otra persona, no lo hubiera vivido igual, al ser mi hermana mayor hay más complicidad y más confianza, y estamos más unidas, aunque hay veces que no me deja hacer todo lo que quiero", se ríe Nerea.

Carla, como buena hermana mayor, asegura que es inevitable estar más pendiente de ella, "si veo que no hay nadie de Junta Local Fallera para arreglarle el vestido o cualquier otra cosa pues ya se lo hago yo, está claro que se nota el hecho de conocernos tanto".

El acto más deseado por ambas

Y como buenas hermanas comparten el acto más esperado: "Desfilar en la Ofrenda de València. Cuando fuimos a València a la recepción en la Diputación ya vimos que se estaba montando el cadafal de la Virgen y ya se nos pusieron los pelos de punta de saber que en nada estamos pasando por ahí", explican.

Del mismo modo recuerdan que el primer acto que les gustó mas fue la Batalla de las Flores, donde tuvieron la oportunidad de conocer a muchas otras representantes de otros pueblos, "hemos hecho una amistad muy bonita", confiesan.

Y entre ellas, por supuesto, falleras mayores de comisiones y localidades afectadas por la dana. "Hemos ido a todas las presentaciones, el grupo de la Comarcal los primeros días de la dana preguntábamos como estaban, y nos consta que algunas han visto dañados sus trajes. Tenemos mucha solidaridad entre todas y nos intentamos ayudar", concluyen.