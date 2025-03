La virgen que se salvó de la dana en una falla de Benetússer

Bien podía bautizarse de milagro fallero. Son muchos las hazañas inexplicables que se le atribuyen a la Virgen de los Desamparados, pero quizá hasta ahora nunca se le había atribuido el salvarse de la dana.

Eso es lo que aseguran que pasó los falleros de la comisión Literato Azorín de Benetússer. Como en el resto del municipio, el pasado 29 de octubre el agua procedente del Barranco del Poyo entró a gran velocidad en su casal, situado en la calle que le da nombre, llegando a alcanzar una altura de casi dos metros. Aun a día de hoy se ve la señal dejada por el agua en las paredes, llenas de moho ocasionadas por la enorme humedad ocasionado durante estos casi cinco meses, ya a la espera de que la comisión pueda costear la rehabilitación.

Paredes llenas de moho en el casal de Literato Azorín de Benetússer afectado por la dana. / L-EMV

El agua acabó con las neveras, el escenario, las fotos de las Falleras Mayores colgadas en las paredes, las sillas, las mesas, sin embargo, hubo algo que se salvó y apenas ha tenido que recuperarse, el camarín donde se resguarda una imagen de la Mare de Dèu, colgado de una pared a la entrada del casal.

Camarín de cristal

Se trata de un camarín de cristal con los bordes en oro, con una imagen pequeña de la Virgen de los Desamparados, que a día de hoy luce con un brillo que contrasta con las paredes negras causadas por el moho. "Apenas entró el agua. Solo por la parte de abajo, pero lo limpiamos sin problemas. Y mira la imagen, está intacta", señala Susana Gallego, Fallera Mayor de Literato Azorín. "Aunque no creas en esas cosas, la verdad es que sorprende. Y hay más historias parecidas", explica. "Es que es curioso que todo lo que estaba colgado en la pared prácticamente está para tirar, y la Virgen no, es algo que no se puede explicar desde la lógica", señala Vicky, otra fallera de la comisión.

La fallera mayor de Literato Azorín y una fallera junto a la virgen que se salvó de la dana. / L-EMV

Creyente o no, desde Literato Azorín afirman que la imagen de la Virgen ya no se mueve de ahí. A partir de ahora es la Virgen que se salvó de la dana.