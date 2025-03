Aldaia pide una mejor gestión de la información «porque salva vidas»

El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, está preocupado, y con mucha razón, de una gestión ineficiente de la información con todo lo relacionado con la dana. Para muestra, la dana preprimaveral que descargó lluvias a principios de mes y sus consecuencias entre la población que fue afectada, y parte de la que no, en la barrancada del 29 de octubre. «Lo que pasó el otro día con la última dana es preocupante, porque más allá de las inclemencias meteorológicas vimos las psicológicas», dijo durante su intervención en la Mesa de los alcaldes con el nombre ‘Retos para la Reconstrucción de los Municipios’, en la segunda jornada del Foro del Municipalismo.

«En la ciudadanía se produce un estado de psicosis cuando vuelven las lluvias. Esto es porque, desde el 29 de octubre, aún no se ha resuelto el problema de la gestión de la información. La gente tiene desconfianza de la información. Por eso pido que en los ámbitos donde tengan informacion supramunicipal, den respuestas», manifestó Guillermo Luján, que sabe bien cuáles son las consecuencias de la barrancada. Su pueblo fue uno de los más afectados.

El alcalde de Aldaia habló de ese concepto de supramunicipalismo del que tanto se habla ahora, y que los alcaldes reclaman precisamente para evitar catástrofes y otros sobresaltos. «En Aldaia llevamos 40 años actuando, pero los municipios necesitamos información más allá de nuestros límites porque no solo llueve en nuestros municipios. Esa información supralocal es fundamental. Ese concepto de recuperar la confianza es fundamental», afirmó Luján. «La gestión de la información salva vidas, es lo que permite subir a un primer piso para evitar morir. Como la recuperación del espacio público y privado va a ser lenta, que se tenga el foco en la gestión de la información. Estamos buscando la eficacia», insistió.

«Hay otro elemento fundamental que es recuperar las infraestructuras. No es la primera vez que ha venido una dana; a mí me sabe mal decirlo, pero creo que en la próxima ronda de danas no tendremos ninguna infraestructa en marcha», añadió, antes de realizar una reclamación que también han pedido otros alcaldes y alcaldesas. «Los ayuntamientos estamos acostumbrados a coger el toro por los cuernos, pero exigimos más recursos humanos y más herramientras administrativas. Hay un entramado que nos exige más recursos, urge que ahora la reconstrucción física del espacio público sea lo más rápida posible. Y para tener tranquilidad cuando llueva, que lloverá, que las obras se realicen de una forma ágil. Volvemos al principio: son necesarias más herramientas y más recursos humanos. Es muy importante para darle forma a este empujón», sentenció.