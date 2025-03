Una realojada por la dana: "Si no me dejan irme con mi perro, prefiero quedarme en la calle"

Realojadas provisionalmente desde hace más de cuatro meses en el Centro de Acogida Temporal (CATE) que Cruz Roja habilitó en Burjassot para albergar a las personas afectadas por la dana, Samara, sus dos hijas y Kobe, un American Pitbull que adoptaron hace dos años, esperan a que la Conselleria de Servicios Sociales les ofrezca una alternativa habitacional. La mujer, de 29 años, madre soltera y en situación de vulnerabilidad, vio como el torrente de agua que descendía el 29-O por el Túria arrasaba con la vivienda familiar, ubicada a escasos metros del río, en una zona de diseminados de Manises. El pasado 7 de marzo, el personal del centro en el que está viviendo temporalmente le informó que había una vivienda disponible en la que se podían instalar, asegura la mujer. El problema, denuncia, es que para poder hacerlo tiene que elegir: o el perro, o la casa.

"Me llamó la psicóloga del CATE y me dijo que una fundación había ofrecido viviendas para realojar a afectados por la dana, y que era posible que una de esas casas fuera para nosotras, pero que había una condición y era que no dejaban entrar mascotas", afirma la afectada. En su caso lo tenía claro: "Si no me dejan irme con él, prefiero quedarme en la calle". Una decisión que fue cuestionada por el personal que le está gestionando la ayuda en Manises, quienes le recomendaron que aceptara la propuesta y dejara al animal en casa de algún familiar.

Podría quedarse en la calle

"Yo he venido aquí con él, y me voy a ir con él", insiste Samara, al tiempo que afirma que el animal tiene todos los papeles en regla. Ahora, se expone a quedarse en la calle si rechaza el alojamiento ofrecido por la administración autonómica, pues "la no aceptación del nuevo recurso habitacional ofrecido implicará la pérdida de la plaza otorgada y la salida inmediata del CATE", según indica el consentimiento informado de la conselleria que firmó la afectada.

Kobe, en el centro de Burjassot en el que están realojadas Samara y sus hijas. / L-EMV

Desde la Sociedad Protectora de Animales de Burjassot, entidad que ha denunciado los hechos, recuerdan que la condición impuesta a la damnificada "va en contra de la Ley 7/2023, que reconoce a los animales de compañía como parte del núcleo familiar y establece que se debe permitir el acceso con ellos a los recursos habitacionales, salvo causa justificada y, en su defecto, proporcionar una alternativa viable".

Conselleria lo desmiente

Sin embargo, desde el departamento dirigido por la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, desmienten la versión de Samara y niegan "rotundamente" los hechos que denuncia. En este sentido, recuerdan que desde el inicio de la emergencia "se han realojado a muchas familias, muchas de ellas con mascotas" y rechazan que se haya prohibido el acceso al animal. Así, apuntan como único motivo el hecho de que la afectada "no cumple los requisitos" en referencia a la situación en la que la mujer residía en la vivienda.

Estado en el que ha quedado la zona de diseminados en la que residían Samara y sus hijas. / J.M. López

Una de las principales hipótesis que barajan es que pueda haber influido el hecho de que la mujer esté empadronada en Paterna, municipio en el que residía junto a sus dos hijas de 11 y 12 años, hasta que hace dos años no tuvieran más remedio que trasladarse por las serias dificultades económicas que atravesaban.

Se instalaron entonces en una caseta propiedad de su madre a orillas del Túria, en Manises, donde residían las tres junto a Kobe y Turka, otra perrita de la familia que no tuvo tanta suerte y falleció ahogada tras ser arrastrada por la dana hasta el Saler, punto en el que hallaron su cadáver. Tras la catástrofe, Servicios Sociales del Ayuntamiento de Manises intermedió para que fuera realojada en Burjassot a la espera de una alternativa habitacional.

"Si el perro no entra, nosotras tampoco"

Cuatro meses y medio después de ser reconocida como una afectada por la dana, la administración le niega una vivienda alegando que no está acreditada la titularidad. Sin embargo, fuentes de toda solvencia confirman a este diario que el hogar en el que residían sí que era propiedad de la madre de Samara, quien le cedió la casa a fecha 28 de diciembre de 2022 según consta en los documentos que la afectada asegura haber facilitado a Servicios Sociales, y que están firmados por su madre, propietaria de la casa.

Kobe, el perro de Samara. / L-EMV

A la espera de saber el desenlace de esta situación que la afectada y sus hijas confían en que tenga "un final feliz", la mujer advierte que si el recurso que le ofrezca la conselleria mantiene que la mascota no puede venir "plantaremos una tienda de campaña en el terreno donde estaba la casa. Pero tengo clarísimo que si el perro no entra, nosotras tampoco", sentencia.