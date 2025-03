"Diseñé un monumento alternativo para quemar lo que ha pasado y comenzar otro ciclo"

La falla Sant Antoni de Paiporta plantará estas fiestas un monumento alternativo al que tenían contratado, que lo reservarán para el 2026. Será una creación de Juan Miguel Carrasco, un fallero que trabaja la madera y está en los equipos que elaboran las carrozas de las cabalgatas y los decorados de los playbacks de la comisión y que lleva por lema "Sols el poble salva el poble".

Cuando supo que este año iba a ser atípico, y sin conocer todavía qué pasaría en la semana fallera, pues la Junta Local Fallera decidió suspender el concurso y su falla decidió aplazar la plantà del monumento que tenían previsto, todo quedó en un "limbo", tal como señala el fallero. Por eso, al no saber si se plantaría algo o no, se dijo "tengo que hacer algo". Algunos compañeros de Sant Antoni le insinuaban ya que y si no haría él una falla y finalmente se puso en marcha. "No concebía unas fallas sin algo que quemar, es el fin de un ciclo y el inicio de otro y este año hay que representar lo que ha pasado", explica a este diario.

Plantà esta mañana en Paiporta. / V.P.

La estructura es clara. Hay dos columnas que representan un lado y otro de Paiporta, un pueblo separado por un barranco. Arriba, en la corona, la pasarela que colapsó el día de la dana y en el medio, un espacio que representa el barranco del Poyo. A un lado del monumento habrá ninots y mensajes de crítica política que representarán el "abandono que sentimos por parte de los políticos" y en el otro lado, el agradecimiento a voluntarios, cuerpos y fuerzas de emergencias y seguridad que han ayudado a la zona cero a ponerse en pie. Al mismo tiempo, estas dos escenas también traslarán una parte destrozada (la de la crítica) y otra que resurge de todo (con la ayuda masiva). El lema de la falla es "Sols el poble salva el poble".

"Queremos transmitir que con la falla quemada se va lo malo y llega lo bueno, explica Juan Miguel, que dice que el equipo que se ha volcado en la construcción del monumento ha sido de unos 12 falleros completamente comprometidos con este proyecto alternativo en el año en el que la comisión cumple 50 años.

La guinda del pastel a todas las escenas preparadas, que previsiblemente se plantarán esta tarde, es "un ninot que traerá Belén Esteban".