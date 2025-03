Antoni Pardo gana por segundo año consecutivo en Torrent

Torrent ya ha coronado sus mejores monumentos de las Fallas 2025. Antoni Pardo se vuelve a hacer con el primer premio de Especial en Torrent después de ganar en el año 2024. Así, repite el oro por segundo ejercicio consecutivo y rompe así la tradición que le abonaba a los años pares, ganando en 2016, 2018, 2020, 2022 y 2024. Ahora, también, en 2025.

Así lo han comunicado las falleras mayores de Torrent, Ana Barberà Palop y Alicia Moreno Jiménez a los pies de la Torre de la ciudad y pocos minutos después de que saliera el sol tras unas precipitaciones dispersas pero consistentes por momentos, que han puesto en peligro el acto aunque finalmente se ha podido llevar a cabo.

Celebración de Antoni Pardo / V.P.

Al escuchar el nombre de la falla ganadora, toda la comitiva de Antoni Pardo se ha echado a gritar y las manos a la cabeza. Cantaban el nombre de su falla con orgullo y se abrazaban los unos a los otros. La fallera mayor de la comisión Antoni Pardo, Celeste Herraiz no tenía palabras nada más conocer la noticia. "Es increible, no nos lo esperábamos".

Monumento de Antoni Pardo / LEMV

"Esto es un sueño"

La falla de este año, que se llama "Amb doble L, Llengua, llenguatge i llibertat" habla de cómo las personas se expresan a través del lengua y la inclusión a todas las personas que ejercemos al comunicarnos. La figura principal es un Cervantes y están representados los lenguajes cinematográficos o las diferentes maneras de comunicar de manera inclusiva, así como trastornos de aprendizaje como la dislexia. Herraiz ha invitado a quien quiera a pasar a verla y ha dicho que es "un sueño haber ganado el primer premio". "Estoy increiblemente emocionada, si no llueve ya, esto es una fantasía", explicaba a este diario tras leerse los premios.

"Cerrar un ciclo así, ¿qué más se puede pedir?"

Este año se da la circunstancia de que es el último de Jesús Salvador como presidente de Antoni Pardo y así lo explicaba él con lágrimas en los ojos y visiblemente emocionado. "Este año me voy,el último ciclo. Cuatro primeros premios y un segundo, qué más se puede pedir. Gracias a toda mi junta para hacer posible esto", decía a este diario. "Gracias por todo, gracias por estos cuatro años, siempre me llevo lo bueno y lo mejor que es acabar así y que mi comisión lo disfrute", zanjaba un Salvador emocionado.

Monumento infantil de Sant Roc / LEMV

Sant Roc gana en infantil tras volver a Especial

Por su parte, el primer premio de sección especial de las fallas infantiles ha recaído en la falla Plaça Sant Roc Gomez Ferrer i voltants. El presidente, Pepe Ortega, no cabía en sí al escuchar el nombre de la falla de la boca de la fallera mayor infantil. Emoción, mucha emoción ha sido lo que ha protagonizado ese momento. Instantes después decía emocionado que "estoy emocionadísimo". "Queríamos intentábamos llegar pero no pensábamos que iba a ser el primero. Después de alrededor de diez años sin premio y no estábamos en Especial, volver este año a Especial y ganar...una locura".

Representantes de Sant Roc se abrazan tras conocer el oro en Infantil. / V.P.

Este año se propusieron volver a Especial "porque la falla se lo merecía" y "la recompensa ha sido esta. Ha valido la pena". "Cuando hemos visto la falla plantada digo: tenemos un 'fallón', luego los jurados dirán lo que sea pero yo ya estaba orgulloso con lo que teníamos plantado. Imagínate, este año es mi último año de presidente y mi mujer fallera mayor...bua, estoy felz", añadía Ortega.

Listado completo de premios

Sección Especial:

- Tercer premio: Sant Roc

- Segundo premio: Avinguda

- Primer premio: Antoni Pardo

Premi ingeni i gracia: Avinguda

Sección Especial Infantil:

- Tercer premio: Angel del alcazar

- Segundo premio: Cronista

- Primer Premio: Sant Roc

Premi ingeni i gracia: Sant Roc

PRIMERA SECCIÓ MAJOR:

- Tercer premio: Sedavi

- Segundo premio: Reina Sofia

- Primer premio: Lope de Rueda

Premi ingeni i gracia: Sedavi

PRIMERA SECCIÓ INFANTIL:

- Tercer premio: Plaça

- Segundo premio: Avinguda reina Sofia

- Primer premio: 2 tram avinguda

Premi ingeni i gracia: 2 tram avinguda

SECCIÓ SEGONA MAJOR:

- Tercer premio: Saragossa - Parc Central

- Segundo premio: Carrer Toledo

- Primer premio: Poble nou

Premi ingeni i gràcia: Carrer Toledo

TERCERA SECCIÓN MAJOR:

- Tercer premio: Falla Parc de Trenor

- Segundo premio: El Molí

- Primer premio: Cami Reial

Premi ingeni i gracia: San Amador Espartero

TERCERA SECCIÓ INFANTIL:

- Tercer premio: Plaça de la Concordia

- Segundo premio: Cami Reial

- Primer premio: Parc de Trenor

Premi ingeni i gracia: Santa Llúcia

PREMIS PROMOCIÓ A L’ÚS DEL VALENCIÀ:

- Tercer premio: Falla Antoni Pardo

- Segundo premio: Falla Plaça Sant Roc - Gómez Ferrer

-Primer premio: Falla Camí Reial