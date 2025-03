Compromís-Podem-Esquerra Unida premia la crítica de la Falla Sant Valerià de Torrent

Un altre any de falles significa un altre any de guardons i premis per a les comissions torrentines. En este sentit, la Falla Sant Valerià ha estat la gran beneficiada dels diferents guardons que s’atorguen per a premiar l’enginy en la crítica i la sàtira de la realitat social i política torrentina.

Ha sigut en este aspecte que el grup municipal Compromís-Podem-EUPV ha volgut fer un reconeixement a la Falla Sant Valerià. En paraules del seu portaveu Xavier Martí: “La Falla Sant Valerià ha volgut fer una sàtira molt original de nosaltres, de la resta d’oposició i del govern local. Ha sabut molt bé lligar una gran quantitat de crítica amb la temàtica de la falla. Una tasca que no és gens senzilla”.

Critica local a la falla Sant Valerià / L-EMV

La sàtira de la falla jugava amb el bruixot que té com a peça principal amb el tarot com a eina de fer sàtria amb els socialistes torrentins o imatges de la saga de Harry Potter per a fer sàtira dels regidors de Compromís-Podem-EUPV, entre altres.

Igualment, des del grup municipal han volgut destacar que el nivell de la crítica i la sàtira local a les falles torrentines ha augmentat considerablement. “Molts monuments s’han atrevit a introduir esta característica originària de les falles, encara que siga només amb cartells explicatius, i el gran volum de referències locals és molt positiu per a esta festa tan icònica per al País Valencià i per a la capital de l’Horta Sud, perquè en contra del que expressa el govern local en el seu Pla de Turisme nosaltres creiem que Torrent no te ànima de ciutat dormitori”, ha conclòs el seu portaveu Xavier Martí.