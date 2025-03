Las fallas de los municipios de la dana en la Ofrenda de València: "Ha sido una experiencia inolvidable"

La Ofrenda de flores a la Mare de Déu de las Fallas 2025 vivió este lunes uno de los momentos más mágicos y emotivos en la historia de este tradicional acto, uno de los más esperados en el mundo fallero. El acto estrella del calendario fallero que cada año moviliza a miles de valencianos hasta la Plaza de la Virgen ha contado con una representación especial.

Decenas de falleras y falleros de los municipios afectados por la dana tuvieron la oportunidad de participar en el desfile de València y entregar su ramo a la Gepedureta que estos días preside la céntrica plaza a la que da nombre. Lo hacían tras ser invitados por la Junta Central Fallera en un gesto cargado de simbolismo que demuestra, una vez más, el germanor y la solidaridad del pueblo valenciano y del mundo fallero. Muchos de los participantes desfilaron luciendo crespones negros en bandas y estandartes para recordar a las víctimas de la dana.

Más emotiva que nunca

Para algunas falleras como Núria Díaz, no era la primera vez que desfilaban en la Ofrenda de Valencia. De hecho, la actual presidenta de Nou Sedaví ha vivido este acto "muchísimas veces" porque "antes era de una falla de València". Si bien admite que esta es una cita en la que siempre se emociona, subraya que este año ha sido "muchísimo más emotivo que nunca".

"No solo es el hecho de pasar como presidenta de mi falla, sino que además lo he hecho acompañada de la gente de mi pueblo y de la banda de música de Sedaví. La gente que estaba en el público nos transmitió muchísimo cariño y mucho ánimo. Y eso no hay palabras para describirlo", destaca.

Lágrimas y mucha emoción

"Ha sido una experiencia única", comenta todavía emocionada Carla Gomar, Fallera Mayor de Silla que vivía por primera vez el acto del cap i casal. Lo hacía además acompañada de dos compañeras de comisiones de la localidad y de su hermana Nerea, quien ostenta a su vez el título de Fallera Mayor Infantil de este municipio de l'Horta Sud, lo que hizo que viviera el acto "con mucha más emoción todavía". Para las hermanas, el instante más emotivo "fue el momento en el que entramos a la plaza".

"Fue súper emotivo ver a toda la gente que había y como de repente suena tu nombre en la plaza. Fue escucharlo y no podíamos parar de llorar. Yo me puse a temblar de los nervios y mi hermana me decía que no había podido mirar a la Virgen a la cara porque no podía parar de llorar", recuerda Carla.

"Si puedo, volveré a pasar"

Fue la acogida del público lo que más les impactó. Eso, y "saber que nuestros ramos forman parte del manto que viste a la Virgen". "Las calles estaban llenas de gente y todo el mundo aplaudía. Nos transmitieron muchísimo cariño y muchísimo apoyo", añade la fallera mayor al tiempo que avanza que le gustaría repetir esta experiencia: "Si puedo volveré a pasar, porque ha sido una experiencia inolvidable", repiten.

Fallas de Paiporta acceden a la Plaza de la Virgen para participar en la Ofrenda / J.M. López

A la espera de conocer si las inclemencias meteorológicas obligará a aplazar la Ofrenda de Silla, programada para esta tarde salvo que la Junta Local Fallera de Silla decida trasladarla al fin de semana, las Falleras Mayores de Silla volverán a entregar flores a la Geperudeta, esta vez en casa y con su gente. Precisamente para ellos fue la petición que le hicieron ayer a la Mare de Déu en València. "Le he pedido salud, que nos ayude a todos los valencianos a salir adelante y que todo vuelva a la normalidad lo antes posible", confiesa la Fallera Mayor de Silla.