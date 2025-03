En valencià, fins al Rei!!

Jaume Garcia d’Aguilar va ser senyor d’Alaquàs, des de 1463 fins a 1484 ─any en el qual va morir─; doctor en cascun dret per la Universitat de Lleida, era un advocat de prestigi en la València del quatre-cents. Fill de l’alzireny Jaume Garcia, i d’Úrsula Aguilar, una valenciana de pares cordovesos. Era, doncs, net d’emigrants per part de mare, com molts dels actuals valencians.

Un calorós trenta de juliol de l’any 1478, havia deixat la casa del carrer dels Cavallers, situada enfront del General, per a traslladar-se a la d’Alaquàs ─el seu senyoriu─, fugint de la calor de la ciutat. Llavors era Mestre Racional del Regne de València; i aquell dia, assegut a l’estudi de la Casa del Senyor, estava resolent assumptes del seu ofici. Tenia davant unes cartes que li havia enviat el Rei Joan II on li deia que entregara a Felip de Vezach, els comptes de Guillem Peralta, el seu tresorer, per tal que els portara a Barcelona. No devia tindre massa clar el misser Jaume allò que li havia encomanat el Rei, i estava escrivint-li demanant que foren revisats a València, ja que gran part d’ells s’havien presentat ací “en especial, en lo temps de la turbació de Catalunya”, i que fent-ho així, a més, s’estalviaria el salari de tres persones de l’ofici per a revisar-los. No obstant això, manifestava que tot estava a punt per a enviar, però, creia que “yo vega e entrevinga en la dita examinacio e afinament que de aquells se deu fer, per que lo gran interes de vostra Reyal Magestat que en aquests comptes consistex sia millor guardat.” Acabava, com no, dient que “seguire e executare lo que sera scrit e manat per vostra Reyal Magestat".

Un net d’emigrants cordovesos que ostentava un dels més prestigiosos oficis del Regne estava escrivint al Rei; i com ho feia? En valencià! En la llengua que li havien ensenyat a sa casa; en la mateixa que havia estudiat a Lleida.

Aquells que es proclamen ferms defensors dels símbols valencians, han sotmés a consulta el més important de tots ells: la nostra llengua; la llengua valenciana. Com deia molt bé en aquest diari Isabel Olmos: la consulta de l’empastre! Com que pareix que no hi ha prou mitjans de comunicació escrits i audiovisuals en castellà, han hagut de pressionar en l’escola enarborant la bandera de la llibertat.

Ara, per À Punt; 50,53% en valencià i 49,47% en castellano.

Quin ois donen amb això de la llibertat...