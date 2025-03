El "corazón de Valencia" vuelve a latir en la Ofrenda de Catarroja

Decenas de falleros y falleras de Catarroja desfilan esta mañana en la emotiva Ofrenda de flores a la Mare de Déu. Por segunda vez en estas fallas, las comisiones vuelven a ofrecer sus ramos para completar el manto de la patrona de los valencianos tras hacer lo propio este lunes en la Plaza de la Virgen de València al participar como invitados en la Ofrenda de las Fallas de la capital. Ahora, cerca de 2.000 falleros y falleras de las diez comisiones de la ciudad más los miembros de la Junta Local Fallera han desfilado "en casa" para mostrar du devoción a la Geperudeta.

El acto, previsto de celebrar este martes y reprogramado al día de San José a causa de la lluvia, ha comenzado con emotivo discurso en el que se han recordado a las 78 poblaciones afectadas de la dana y se ha homenajeado a las 228 víctimas mortales. Poco después, los vestidores descubrían uno de los secretos mejor guardados de esta Ofrenda: El corazón con los colores descubrían la Senyera que reemplaza a la figura del niño Jesús que había en su lugar, y que se perdió tras la dana.

Ofrenda en Catarroja. / A.C.

Así lo explica la presidenta de los vestidores, Lidia Corrales, quien añade que el cadafal también perdió una de las manos de la Virgen. "Esperemos que sea un día bonito y que el tiempo nos dé una tregua ya que no se ha celebrado el día que tocaba", declaraba la vestidora al tiempo que detallaba que a lo largo de la mañana "más de 700 ramos" compondrán el manto de la Virgen.

Pasados unos minutos de las 11:00 los primeros en desfilar eran los falleros de Jaume I. "Ha sido muy emocionante después de todo lo que ha pasado. Además, con el tiempo que hace, no teníamos claro si se iba a poder celebrar la ofrenda después Catarroja o no", declaraba Raquel Jarque tras entregar su ramo a la Mare de Déu. "Le he pedido salud para los míos y que nos ayude a todos, porque falta nos hace", confesaba Begoña, fallera de Les Barraques.