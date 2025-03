Felipe VI visita dos fallas de Torrent

Sorpresa, emoción y locura a partes iguales. El rey Felipe VI ha sorprendido este miércoles, festividad de San José, a los vecinos y vecinas de Torrent al realizar una visita privada al municipio durante este mediodía donde ha querido acercarse a dos fallas de la localidad: Benemérita Guardia Civil y Antonio Pardo, la comisión que se ha alzado este año con el primer premio de la Sección Especial de las fallas de Torrent. El monarca ha sido recibido con gritos de “Viva el Rey” y ha tenido una actitud muy afable con los falleros de ambas comisiones y con todas las personas que se han acercado a saludar al jefe del Estado.

El rey ha estado saludando a las familias que se han acercado, se ha hecho fotos con todos aquellos que se lo han pedido y el cariño de los vecinos ha quedado más que patente. El monarca ha ido acompañado por la alcaldesa de la localidad, Amparo Folgado, durante todo el recorrido.

Encuentro con las falleras mayores de Torrent

Durante su visita a la falla de Antoni Pardo, el monarca ha podido conversar con las falleras mayores de Torrent Alicia Moreno y Ana Barberà, en un breve encuentro en el que su majestad les ha preguntado por cómo se ha desarrollado la semana fallera y cómo están viviendo su reinado, a los que las jóvenes han contestado que las fiestas han ido "muy bien" y han aprovechado para agradecer a Felipe VI su visita a Torrent. Además, Alicia Moreno ha trasladado al rey que "nunca olvidarán este reinado", a lo que el monarca ha respondido con su deseo de que las fiestas falleras terminen de la mejor forma.

El rey con las falleras mayores, la alcaldesa y el edil de Fallas / L-EMV

Durante el recorrido, de aproximadamente una hora, el rey se ha parado con todo el mundo que le quería saludar o hacerse una foto. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad y una nube de teléfonos móviles, el moncarca ha ido recorriendo los monumentos, primero Benemérita y después Antonio Pardo. ¿Qué tal las fallas majestad? le preguntaban, "bien", ha contestado.

Entre la multitud de personas que ha podido inmortalizar su visita estaba Ramón, que ya tiene un recuerdo en forma de imagen de la visita del rey. "Ha sido una sorpresa ver al rey por aquí, ha estado muy bien", decía. Sobre su encuentro con Felipe VI ha asegurado que "ha sido muy amable, nos ha saludado y poco más porque había mucha gente".

El rey se fotografía con un grupo de ninos / F.Calabuig

La promesa a Amparo Folgado

Parte de la corporación municipal, que momentos antes se encontraban en la tradicional misa en honor a Sant Josep, ha acompalado al rey en su visita a Antoni Pardo. La alcaldesa Amparo Folgado ha explicado tras la visita al Rey que estas son dos comisiones “que están relativamente cerca del barranco” y ese sería el motivo por el que Felipe VI ha elegido esta zona de la ciudad. “Su Majestad nos ha dicho que tenía muchas ganas de venir, que yo le recordaba la conversación que tuvimos cuando me llamaron cuatro días después de la dana, tanto él como la reina se interesaron mucho por los primeros días”. Ahora, en su visita, “me ha dicho que nos prometió que vendrían y tenía que cumplir su promesa de venir a Torrent”, dice Folgado. “Yo le he invitado a venir y además a este barrio que surgió de forma muy concreta en los años sesenta. Aún no nos creemos que haya venido”, ha dicho la alcaldesa.

Visita no oficial

La cita no estaba contemplada en la agenda oficial pero el monarca ha querido acercarse hasta la localidad, una de las afectadas por la dana, como ya hizo junto con la reina Letizia a otros municipios damnificados como Paiporta, Catarroja, El Palmar, Utiel, Picanya, Alaquàs o Chiva.

Desde la dana los reyes han visitado la provincia de Valencia hasta en seis ocasiones, con esta sería la séptima, aunque en esta ocasión lo ha hecho Felipe VI en solitario.

Este tarde está previsto que el rey asista a la plaza de toros de València por primera vez para presenciar la el mano a mano entre los toreros Borja Jiménez y Román frente a astados de La Quinta con un argumento solidario por la dana, tal como ha publicado Levante-EMV.