Burjassot celebra la fiesta de la Estoreta Velleta por San José

Burjassot revivió este miércoles al anochecer la fiesta de las Fallas “en su más antigua manifestación, aquella de quemar todas las cosas inservibles acumuladas a lo largo del invierno y saludar de esta manera la llegada del buen tiempo”. De esta manera, durante décadas, lo vienen explicando desde la Entitat Cultural Valenciana El Piló, asociación que, contando con la colaboración del Ayuntamiento, trabaja por recuperar y preservar las tradiciones, en este caso la de la Estoreta Velleta del día de San José.

A lo largo de la mañana, los socios de El Piló recogieron por las calles enseres en desuso y los que aportó, para la ocasión, el servicio municipal de Muebles y Trastos Viejos. Después, por la tarde y a la vieja usanza, con todo el material –la ‘estoreta’– plantaron la falla. Entre los elementos del montaje no faltó el ‘llibret’, que cada año la propia entidad cultural elabora. “Mana’m que et fregue els perols / o que no fume el dumenge, / pero ¡per Déu! fes bunyols / que fa un any que no menge” y “Compare a l’estoreta yo / a l’amor que me consum, / que escomença per passió, / i quan hi ha més ilusió, / un gran fòc la torna fum” son algunos de los versos del texto de la edición de 2025.

Miembros de El Piló y autoridades municipales delante del monumento. / V. Ruiz Sancho

Previamente a la ‘cremà’, el vecindario disfrutó de una ‘xocolatà’ con ensaimadas. Como colofón de la fiesta, el Grup de Cant d’Estil de El Piló le dedicó ‘albaes’ al Patrón de los carpinteros y, por extensión, de la gente trabajadora.

Numerosos vecinos –entre los que se hallaba un reprresentación municipal encabezada por el alcalde, Rafa García, y el concejal de Patrimonio, Javier Naharros– concurrieron al evento para ver las llamas del primer monumento que ardía en la Ciudad de los Silos. Estamos en primavera.