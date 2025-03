Compromís acusa a la alcaldesa de "electoralismo" por querer visitar a las víctimas de Paiporta

Compromís ha criticado el anuncio del gobierno de Paiporta de que la alcaldesa, Maribel Albalat, tiene intención de visitar casa por casa a los familiares de las víctimas de la dana para transmitirles el pésame de todo el pueblo, “arrogándose una representatividad y una legitimidad que no tiene y vulnerando la Ley de Protección de Datos”, ha afirmado la portavoz de Compromís per Paiporta, Marian Val.

“La actuación del gobierno local de Paiporta ha sido, desde el mismo día de la riada, negligente, vergonzosa, opaca y desnortada. Pero el hecho de tratar a las víctimas como si fueran números, de comunicar con total frialdad el incremento del número de personas fallecidas, de no informar a la corporación sobre novedades tan sensibles y de intentar sacar rédito político, tratando de mostrar ahora una sensibilidad que no han tenido en cinco meses, es lamentable y denota una falta de humanidad más que preocupante”, ha añadido Marian Val.

Desde Compromís per Paiporta, “consideramos indignante que el gobierno local no sea capaz de informar ni de consultar al resto de grupos decisiones como un homenaje más de seis meses después o la instalación de un monolito, y que trate de aprovecharse de una situación tan dramática por puro electoralismo. Necesitamos un gobierno que muestre un mínimo de sensibilidad. Las heridas en Paiporta siguen abiertas y la manera de gestionar esta situación por parte del PSPV-PSOE no está contribuyendo en nada a curarlas, a curarnos. Al contrario. Cada paso que dan profundiza más en el dolor colectivo”.

Un gobierno inhabilitado

Por ello, “el gobierno actual de Paiporta está inhabilitado para continuar gestionando la situación. Han tenido oportunidades de sobra para demostrar un mínimo de competencia, pero ni con un asunto tan sensible como el número de víctimas han sido capaces de corregir los vicios que arrastran desde antes de la tragedia”.

Un gobierno sensible “reconocería los errores gravísimos previos a la riada. Un gobierno responsable habría convocado los órganos preceptivos por ley ante una alerta roja, como el Cecopal. Un gobierno competente habría reaccionado en los primeros días y habría garantizado la seguridad y trabajado para evitar el desastre del alcantarillado. Un gobierno diligente habría acelerado las ayudas, como las de la Fundación Amancio Ortega. Un gobierno eficiente habría ayudado a rescatar el comercio local con ayudas dignas, incluido el mercado”.

Pero “el gobierno socialista de Paiporta, con Maribel Albalat al frente, no es ni sensible, ni competente, ni responsable, ni diligente. Es un gobierno que obstaculiza la recuperación material y emocional del pueblo, y debe dar un paso al lado, empezando por la dimisión de la alcaldesa, Maribel Albalat”, ha concluido Val.