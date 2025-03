Paterna impulsa la Gira Barrios 2025

Un año más, Paterna vuelve a celebrar los espectáculos infantiles de Gira Barrios 2025, tras la gran acogida de los últimos años, que llenarán cada barrio de la ciudad de música y alegría durante los meses de marzo, abril y mayo.

Las familias paterneras podrán disfrutar con las canciones, bailes y juegos a cargo de Tramant Teatre en su divertido espectáculo Piratas al Abordaje, que recorrerá los distintos barrios del municipio cada domingo, a las 12.00 horas hasta el próximo mes de mayo.

Concretamente, la primera actuación de la compañía de teatro tendrá lugar este domingo, 23 de marzo, a las 12.00 horas en Lloma Llarga Nord (en el parque de la calle Melissa).

La ruta de Gira Barrios continuará también con esta atractiva representación infantil en los distintos barrios de la localidad. La siguiente parada será el domingo, 30 de marzo, en el barrio de Santa Rita (parque c/Benimar).

En el mes de abril, el domingo 6 la actuación se realizará en el barrio Bovalar (parque c/ Rafael Alberti), el domingo 13 tendrá lugar en Terramelar (parque c/ Casinos), el día 20 de abril lo hará en La Coma-Mas del Rosari (c/ Puig, junto al centro de salud), mientras que el domingo 27 de abril le toca el turno a La Canyada (parque El Plantío).

Finalmente, en el mes de mayo, la amena función visitará, el domingo 4, el barrio de Campamento (parque c/ Valencia); el domingo 11 está prevista en la zona de Alborgí (parque Alborgí), el domingo 18 se celebrará en el Parque Central y se podrá punto y final a la gira el domingo, 25 de mayo, en Lloma Llarga Sud (parque c/Dauradella).