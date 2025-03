Un hombre con tetraplejia no puede usar la pasarela sobre las vías porque acaba en un árbol

“Parece un insulto a la inteligencia”, asegura Francisco, un vecino de Picanya que va en silla de ruedas, que se toma ya con humor el no poder usar una pasarela provisional colocada encima de las vías, porque acaba justo delante de un árbol, insalvable por supuesto para personas con movilidad reducida o carritos de bebes.

Una situación más propia de una película de Berlanga, sin embargo no es ficción. La realidad es que debido a las obras del paso a nivel destrozado tras la dana, donde estaba el único paso peatonal, el Ayuntamiento de Picanya exigió a FGV otra forma de paso.

De este modo, según explican fuentes municipales, los encargados de las obras del metro han ido colocando una pasarela provisional, desplazándola conforme van avanzando los trabajos. Esta semana, decidieron colocarla sin tener en cuenta que la pasarela acaba, en uno de los lados, con una pequeña rampa dentro del alcorque de un árbol.

Francisco, en 2018, cuando denunció que no podía subir al metro. / Germán Caballero

“Menos mal que no se me ha ocurrido pasar, porque sino con lo estrecha que es la rampa, me hubiera sido imposible dar la vuelta”, explica Francisco, quien afirma que tampoco pueden pasarla las familias que llevan carrito, o la gente con carros de compra. “Ya denuncié este miércoles la situación a Metrovalencia y se echaron las manos a la cabeza cuando les enseñé las fotos”, señala este vecino, quien está sufriendo los problemas de accesibilidad provocados por la dana. “Yo vivo por la calle Oriola, y la última vez que crucé al otro lado fue el 4 de marzo para ir a la farmacia, sin ayuda no puedo, ya que tras el corte del paso a nivel, tengo que ir por las rotondas, y si llueve es bastante inaccesible”, señala.

El consistorio, por su parte, asegura que ya ha hablado con el técnico encargado de la obras al ver que la pasarela no puede ser utilizada por personas con discapacidad. “Nos han dicho que este viernes la la cambian de sitio”, asegura. Unas palabras que han ratificado desde la misma FGV. “Es una pasarela peatonal que se va cambiando de sitio según las necesidades del paso de la maquinaria. Este viernes, como tarde, se moverá a un nuevo sitio”, aseguran.

El metro, prioritario

Lo que sí es prioritario tanto para el Ayuntamiento de Picanya como para las personas con movilidad reducida es recuperar el servicio de metro. “Era mi única forma de desplazamiento. He tenido que anular mi fisioterapeuta porque lo tenía en Valencia y ya no puedo ir”, señala Francisco, que reclama que el nuevo servicio tenga en cuenta a las personas en silla de ruedas, ya que desde 2016 lleva reclamando andenes accesibles, puesto que entre el vagón y el borde del andén queda un hueco de 10 cms inaccesible para la silla de ruedas. Hasta ahora, para subir el metro tenía que llamar a un operario dos horas antes para colocarla una rampa para poder subir al metro.