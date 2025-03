Sedaví ofrenda sus flores a una virgen rescatada del fango

Bajo un sol intenso, el que no hubo el 18 de marzo motivo por el cual se suspendió la ofrenda floral, las cuatro comisiones falleras de Sedaví ofrecieron este domingo por la mañana sus flores a una virgen, que como ellas, han renacido del barro.

La imagen de la Mare de Déu no escapó del fango que inundó el almacén municipal donde descansaba. Hoy luce con todo su esplendor gracias al gran trabajo de las vestidoras. "Tenía el manto lleno de barro, realizado por Marzal, que hemos podido recuperar. También toda su corona estaba afectada. La hemos limpiado cuidadosamente y le hemos colocado las perlas. La imagen no salió dañada, como si tuviera una protección especial", señala Valle Amaia, presidenta de las vestidoras de la Virgen, que no puede evitar emocionarse al explicar como han hecho el diseño del manto, con clara referencia a la dana.

Un recuerdo a la barrancada

"Toda la parte de abajo simula las cañas arrastradas por el agua y el barro, por eso es marrón, y en el centro hemos hecho con flores una senyera con un crespón negro, y de ella surge el árbol de la vida, porque todos hemos renacido después de esta catástrofe", confiesa.

Participantes en la ofrenda de Sedaví, cancelada por la lluvia del 18 de marzo. / Pilar Olaya

El resto del manto los completaron las flores blancas que fueron trayendo uno a uno todos los falleros y falleras, grandes y pequeños, vestidos con su traje regional, de las comisiones Bressol del Moble, Sant Torquat, Nou Sedaví e Isabel de Villena. Muchos no pudieron impedir las lágrimas al ofrendar a la Mare de Déu, sin duda es una ofrenda que se quedará en el recuerdo de todos.

Muy emocionadas también desfilaron las falleras mayores de Sedaví, Rosabel Gascó, acompañada de su corte de honor, Rosa María Chocero y Noelia Penalba, la presidenta de Junta Local Fallera, Lorena Tolsá y el alcalde José F. Cabanes.

Ofrenda en Alfafar

Las siete comisiones de Alfafar, El Sequer, Pensat i Fet, Parque Alcosa, Hort del Comte, Sant Jaume, La Fila y L’Amistat, también celebraron su ofrenda floral tras ser suspendida el pasado 18 de marzo por la alerta amarilla. Los falleros y falleras, ataviados con su traje regional, y acompañados del alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, y los representantes de la Junta Local Fallera, Joan Ferragud i Romero, Presidente Infantil, Noa Valera Naharro, Fallera Mayor Infantil y Jenni Artiaga Mateos, Fallera Mayor, entregaron sus flores en el cadafal a la puerta de la iglesia. Después, presenciaron un espectáculo pirotécnico, que puso el broche de oro a esta jornada atípica celebrada fuera de la semana fallera.