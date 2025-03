Pancartas en los balcones de Paiporta para reclamar la reapertura del CEIP Rosa Serrano

Muchos balcones de Paiporta lucen una pancarta donde se puede leer "CEIP Rosa Serrano ya", o "las fallas acabaron y los niños aun sin colegio". Ha sido la forma de las familias de este centro escolar de Infantil y Primaria de protestar y visibilizar la actual situación educativa que están viviendo, puesto que no entienden por qué sus hijos siguen desplazados en el CEIP Amparo Alabau de Alaquàs, y no están dando clase en su colegio, que no tiene daños estructurales y que apenas falta por realizar algunos trabajos menores de mantenimiento en enchufes o puertas, cuando en otros centros afectados con obras más importantes, en curso sí están ya en las aulas. Una protesta que nace también de la falta de respuesta de la conselleria de Educación, que sigue sin reunirse con el Ampa y din dar plazos de apertura.

Sí, en cambio, fuentes de la conselleria de Educación han indicado a Levante-EMV que precisamente este martes por la mañana, el director de infraestructuras educativas ha visitado el CEIP Rosa Serrano, donde ha confirmado que los trabajos han finalizado y ha dado el ok para equipar las aulas y poder abrir cuanto antes.

Antes de esta visita, la Ampa, por su parte, asegraba enun comunicado en su web, que "seguimos con el colegio cerrado, con nuestros hijos desplazados a otro municipio, con las horas lectivas reducidas y comiendo en las aulas. Casi 5 meses después seguimos sin fecha de regreso, con plazos incumplidos y con un colegio cerrado donde los trabajos de reparación son escasos, lentos y hay días laborables que no va ni un trabajador. El colegio no presenta daños estructurales, sólo precisa de trabajos de reparación y reposición. No entendemos la demora. Hemos sido comprensivos y pacientes, pero la situación clama al cielo. Ofrecerles una educación digna, de calidad y en su pueblo no es su prioridad".

El colegio en su estado actual. / L-EMV

Una afirmación que han podido comprobar desde esta asociación en primera persona, ya que mantienen la sede en el colegio, y han estado acudiendo allí a hacer gestiones como la de repartir el material educativo donado, puesto que no existe problema de derrumbe que les impida entrar. "El colegio está en condiciones. La cocina está bien y se cambió el sistema eléctrico. Hay algunas puertas por arreglar y hay que cambiar algunos enchufes, algo que se puede hacer rápidamente, pero ha habido muchos días que no hemos visto ni a un solo trabajador. Ahora, como estamos protestando, ya han vuelto a trabajar", señalan desde la Ampa.

Algunas puerta pendientes de reparación. / L-EMV

Una situación que se agrava con la falta de información por parte de conselleria. La última comunicación se produjo a mitad de febrero, cuando la administración suspendió una reunión prevista el 13 entre la Ampa y el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy Bravo, y les informaron que el alumnado acogido en el CEIP Amparo Alabau, de Alaquàs, disponía "de espacios suficientes, maestros extra de refuerzo y servicio complementario de transporte y comedor", y que "las obras de reforma del edificio del centro finalizarán en breve, con lo que los alumnos podrán retornar a Paiporta muy pronto". Ha pasado mes y medio de esa comunicación y el alumnado sigue en Alaquàs.

Comiendo en las aulas

"Esto es un contratiempo porque aunque se supone que tienen jornada continua y deben acabar a las 14 h, finalizan a las 13-13.15 h., para que les dé tiempo a comer. Y comen en el aula porque no hay espacio suficiente en el comedor. A eso se une que el regreso a Paiporta es a las 15.20 h, y no tienen actividades extraescolares que sí tenían en el colegio. Para muchas familias es imposible conciliar con este horario, por eso hay un 20% del alumnado que se ha desplazado a otros colegios acogedores donde tiene a familiares cerca que se puedan hacer cargo, separando a los menores de su entorno habitual".

Error en un informe municipal

Conselleria de Educación ha informado a este diario que el director general de Infraestructuras Educativas ha visitado este martes el CEIP Rosa Serrano de Paiporta y ha comprobado que han finalizado las obras de reparación y tan solo quedan pequeños remates que se realizarán a lo largo de esta semana.

"De este modo, desde la dirección general de Centros Docentes ya se ha solicitado el envío de equipamiento para que el centro esté listo para su uso", apuntan.

Por otra parte, Educación asegura que se está pendiente de un certificado del ingeniero municipal, documento que es imprescindible para la instalación de los fuegos de la cocina del centro. "Este informe se emitió de forma errónea y desde Conselleria se solicitó la rectificación, por lo que hoy se ha vuelto a solicitar", concluyen.