El Consejo Sectorial Rocafort Ciudad Machadiana carga contra el abandono de Villa Amparo

Las cuatro asociaciones que forman parte del Consejo Sectorial Rocafort Ciudad Machadiana - la red de ciudades integrada por ocho municipios vinculados con la vida y obra del poeta Antonio Machado - ha lamentado la entrada de okupas en la histórica vivienda en la que residió el poeta entre noviembre de 1936 y abril de 1938, y han instado a que lo ocurrido "sirva para despertar el interés de las instituciones para hacer de Villa Amparo un espacio que dignifique la memoria del poeta y sea el referente que la mayoría de la sociedad valenciana desea".

En un comunicado emitido conjuntamente por la Agrupación Musical de Rocafort, la Asociación Cultural La Pedrera, la Asociación Republicanos de Rocafort y la Associació de Veïns i Veïnes Antonio Machado, las entidades firmantes coinciden al señalar a las administraciones públicas como los culpables del acceso de moradores ilegales pues y opinan que esto es "una muestra más del desinterés de la Generalitat y el Ayuntamiento de Rocafort por este patrimonio histórico y cultural de la ciudad".

Una joya patrimonial

En este sentido, acusan al gobierno autonómico, propietario del inmueble desde 2018, de "no informar con diligencias de la puesta en marcha de ningún proyecto de rehabilitación" tal y como les han trasladado tras las dos reuniones celebradas por el colectivo en 2023. Del mismo modo, si bien el ejecutivo local carece de competencias al tratarse de un inmueble propiedad del gobierno autonómico, los vecinos consideran que el ayuntamiento "debería instar a la Generalitat Valenciana a que llevara a cabo una actuación comprometida por el interés cultural que conlleva revalorizar esta joya patrimonial en beneficio de Rocafort". Así, piden al consistorio que "presione" para que se lleve a cabo.

Estado actual de Villa Amparo tras la entrada de okupas. / Daniel Tortajada

Precisamente, la Conselleria de Cultura adelantó este martes que el proyecto de rehabilitación de esta vivienda declarada Bien de Relevancia Local y que forma parte del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano podría arrancar después del verano, una vez se adjudique y licite el proyecto que se inició en 2023. A partir de ese momento, recuerdan desde el Consejo Sectorial de Rocafort, Villa Amparo se cerró al público, interrumpiendo la programación cultural que se había iniciado en 2022 y desmontando la exposición que podía visitarse en el interior de la casa.

Uso como centro cultural

"Ni se utiliza, ni se reforma, ni se conserva y ni siquiera se mantiene su jardín", critican al tiempo que lamentan que espacios como el edificio o los jardines "no pueden ser utilizados como ámbito cultural y se deterioran mientras la ciudadanía no puede disfrutar de un espacio público que podría ser un referente de prestigio internacional para Rocafort". "Mientras tanto, la desidia hace mella en la casa y jardín, con lo que el inmueble se presta, como efectivamente ha ocurrido, a ser ocupado, cuando este no reúne, según los peritos, ni siquiera las mínimas garantías de seguridad", añaden.

Así, los machadianos reivindican que es "urgente" y "necesario" la firma de un convenio entre Consell y ayuntamiento para garantizar la utilización de Villa Amparo como centro cultural y lugar de memoria democrática. Cabe destacar que el departamento dirigido por José Antonio Rovira adelantaba este martes la intención de recuperar el inmueble para uso cultural, una vez finalizada la intervención integral proyectada, una obra que pondrá en valor tanto la construcción como su entorno.