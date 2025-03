Compromís-Els Verds critica la tala masiva de árboles en la remodelación del Parc de l'Estació

En el pleno del martes 25 de marzo, el grupo municipal Compromís Els Verds de Silla solicitó un estudio tomográfico y de resistencia, árbol por árbol, palmera a palmera, para evaluar el estado de la masa forestal del Parc de l’Estació antes de proceder a la eliminación de árboles y palmeras; una moción que contó con el apoyo de los grupos de la oposición pero que fue rechazada por el gobierno del PSOE con mayoría absoluta.

Con la moción, la presión ciudadana y un último informe de 25 de marzo de 2025 sobreviven a la tala cinco palmeras, todos los olmos y los plataneros de sombra pero se añaden 5 de los 7 azahares japoneses de los jardines interiores “porqué, según informe, son incompatibles con los juegos infantiles”. El balance, a fecha de martes, es una tala de 27 ejemplares (13 palmeras, 11 robinias y 5 azahares japoneses (Pittosporum tobira) de grandes dimensiones)

“Queremos evitar la tala indiscriminada de árboles y palmeras, por razones estéticas, cómo ha ocurrido en la piscina de verano, en la Plaza de Morella, en la avenida Alacant, entre otros espacios dónde se ha arrasado toda la zona verde”, ha destacado Raquel Sánchez, portavoz de Compromís-Els Verds.

Azahares japonenes o de la China (Lippostorum Tobira). / Compromís

Para Compromís Els Verds consideran una “falta de seriedad y un engaño a la ciudadanía” que llamen revitalización del parque a talar, según un primer inventario de 2023, 47 árboles y palmeras, hace un mes 33 ejemplares (licitación 2024) y en el informe de ayer preparado adhoc para el pleno, un total de 27 ejemplares (Informe marzo 2025). Por ello insisten en un estudio tomográfico y de resistencia de todos los ejemplares.

Plan de Seguridad y Protección para el Pino Canario

Además, Sánchez insistió en disponer de un Plan de Seguridad y protección del Pino Canario de grandes dimisiones que preside el Passeig de l’Albereda, por ser una especie única y de gran valor. “Es vital protegerlo de las obras, de los movimientos de tierra y de las máquinas”, ha señalado.

Infradotación económica para infraestructura verdes

Tal y como informa Sánchez que se ha leído las 1183 páginas del pliego técnico y proyecto, del conjunto de obras a cometer en el parque, tan solo se destinan de 1 millón y medio, un importe de 61.000 euros para la tala de árboles, la reposición de los 27 ejemplares, nuevas plantas ornamentales y para poner nueva tierra vegetal en el parque. “Esta cantidad, a la vista de los precios existentes, es muy insuficiente para tener un parque que no pierda arbolado y zona verde”, ha matizado.

Felipe García defiende que es una cuestión técnica

El concejal de Medioambiente, Felipe García, defendió en el mismo pleno que se trataba de "una cuestión técnica y no política, como está intentando hacer ver, el PSPV no tala árboles". El edil explicó que hay dos informes, donde se hace un análisis del arbolado y la flora existente, con inventario de cada árbol donde se determina que enfermedad padece y si no e sviable transplantarlo. "Seguramente, se plantarán árboles donde antes había alcorques vacíos, no se proeocupe que vamos a tener espero el mejor parque de la 'contornà', concluyó.