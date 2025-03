Compromís per Paiporta exige la recogida selectiva de residuos

Compromís per Paiporta ha denunciado que la localidad continúa, cinco meses después de la dana, sin realizar la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos. "El Ayuntamiento, gobernado por el PSPV-PSOE, ha sido incapaz en todo este tiempo de recuperar la recogida separada de residuos. Además, a preguntas de Compromís per Paiporta en las comisiones informativas, el concejal de Medio Ambiente, Òscar Pellicer, y la alcaldesa, Maribel Albalat, no han podido concretar un plazo para recuperar la normalidad en un aspecto tan fundamental del día a día en la localidad", señalan.

El teniente alcalde, Vícent Císcar, precisamente argumenta que hace dos semanas en la comisión ya se informó al grupo valencianista que no se ha comenzado la recogida "porque nos llegaron hace un poco más de diez días los más de 450 contenedores nuevos, de todos los colores, excepto el verde del vidrio, y aún los estamos colocando en las islas. Cuando ya estén todos montados y colocados, le diremos a la empresa concesionaria que comience con la recogida. No va a empezar por unos barrios sí y por otros no", explica.

Basura en Paiporta. / Compromís

Para Compromís, se trata de una "falta de previsión, planificación y capacidad del gobierno del PSPV-PSOE", que sumada a la grave afectación de la localidad tras la dana, "ha desembocado en una situación insostenible en las calles, con contenedores que desbordan su capacidad, residuos en las aceras y una acumulación de basura y suciedad que roza los límites de la mínima salubridad". Del mismo modo, afirman que el ayuntamiento tampoco ha instalado todavía los contenedores para la recogida de aceites usados que desaparecieron durante la riada.

“El gobierno local tiene que empezar a poner orden en la recogida y el tratamiento de residuos. Hay un contrato con una empresa que debe cumplirse y respetarse, y no podemos aguantar más con las calles como las tenemos. Reclamamos que Maribel Albalat y el resto de concejalas y concejales se pongan a trabajar para solucionar un asunto que depende directamente de su gestión, sobre el cual no pueden echar balones fuera o culpar a otras administraciones, como hacen en muchos aspectos como, por ejemplo, los centros educativos”, ha explicado la portavoz de Compromís, Marián Val.

Para Val, la sensación a pie de calle, mientras tanto, “es de total abandono del espacio público, de un pueblo sucio y desolado para el que el Ayuntamiento gobernado por Maribel Albalat y el PSPV-PSOE local no tiene soluciones efectivas, ni para este ni para otros asuntos de máxima relevancia”, ha concluido Val.

Císcar explica que lo que no dice Compromís es la cantidad de trastos que se dejan aún en la calle, "porque se sigue limpiando y vaciando bajos, y tenemos hasta tres camiones diarios recogiendo enseres. Es una situación excepcional que hay que entender".