Generalitat rebaja al nivel 1 a los 28 municipios afectados por la dana

La Generalitat ha tomado la decisión de rebajar al nivel 1 de emergencia por la dana a los 28 municipios que hasta ahora se encontraban en fase 2. Así lo ha avanzado hoy el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, a los alcaldes, alcaldesas y concejales en una reunión previa, antes de anunciarlo públicamente mañana tras el Cecopi semanal. Al encuentro también han asistido la secretaria autonómica de Emergencias Irene Rodríguez y el subdelegado del Gobierno José Rodríguez Jurado.

A día de hoy, todavía se mantenían en nivel 2 de emergencia por las consecuencias de la riada 28 localidades de la provincia de Valencia: Alaquàs, Albal, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Alginet, Benetússer, Beniparrell, Buñol, Catarroja, Cheste, Chiva, Gestalgar, Godelleta, l'Alcúdia, Llocnou de la Corona, Llombai, Massanassa, Montroi, Paiporta, Picanya, Real, Riba-roja de Túria, Sedaví, Sot de Chera, Torrent, Utiel y Xirivella. El pasado 25 de enero, Generalitat dejó en la fase 2 a estas 28 localidades mientras que otros 75 pasaron al nivel 1.

El anuncio de Valderrama no ha sido recibido mayoritariamente con buenos ojos por los responsables municipales, a tenor de las reacciones durante el encuentro. Frases como “nos dejáis huérfanos” y "desamparados", "queda mucho por hacer" en carreteras, alcantarillado, baldeos con centenares de edificios sin ascensor o “esto es un abandono” han sido trasladadas por los alcaldes (fueran del partido que fueran) al titular autonómico de Emergencias. También cuestiones como el problema social y de salud mental. Por ello, los mandatarios municipales han pedido prorrogar el estado el nivel 2, al menos, un mes más, pero todo hace indicar que la decisión de la Generalitat está tomada. En este sentido, el conseller ha asegurado que la Generalitat no deja solos a los municipios que considera que ya no se necesitan a los militares y fuerzas del estado.

Las alcaldesas Lorena Silvent (Catarroja), Maribel Albalat (Paiporta) y Eva Sanz (Benetússer), han mostrado públicament su malestar con la decisión de la conselleria de Emergencias. En primer lugar, consideran que descenso del nivel "va a suponer" que no se convoque el Cecopi que por tanto no puedan trasladar, como vienen haciendo desde enero, la posibilidad de "trasladar semanalmente al órgano de dirección de la emergencia las necesidades que iban surgiendo en sus municipios". A su vez, también provoca "la finalización de estos trabajos y misiones que estaban realizando en los municipios efectivos de Bomberos del Consorcio Provincial y de la Unidad Militar de Emergencias".

Para las tres alcaldesas es "desconcertante que se descienda el nivel de emergencia en 28 municipios a la vez como si todos estuvieran un una misma situación". Además, coinciden con lo manifestado por otros alcaldes, en que la decisión va a suponer "un problema por la desaparición de la ayuda externa que hasta ahora se estaba prestando".

Silvent, Sanz y Albalat destacan la importante labor de colaboración que se ha realizado durante estos meses en los que los consistorios han podido participar en el CECOPI en las que, además de atender a cuestiones particulares de cada municipio, se ha conseguido, a petición de Paiporta, Benetússer y Catarroja, que la conselleria organizara un plan de revisión estructural de edificios dañados por la riada o el estudio de un protocolo común para la actuación municipal en caso de emergencia.

Beniparrell, de acuerdo

Uno de los que ha aceptado pasar al nivel 1 es Voro Masaroca, alcalde de Beniparrell. El mandatario valora la rebaja de la emergencia “dado el estado que ahora mismo tiene la localidad”. Masaroca considera que tras cinco meses, ya se puede abandonar el Cecopi y comenzar a tratar directamente con la conselleria de Recuperación Económica y social. Desde este pequeño pueblo afectado de l’Horta Sud, se ha abogado por gestionar directamente las tareas de emergencia y reconstrucción, a la espera de recibir la ayuda de la conselleria. “Nosotros, por ejemplo, contratamos la cuba para hacer los baldeos, para no esperar a los medios del ente autonómico que consideramos que tardan más”, señala.

Y es que pasar al nivel 1 supone para los municipios, entre otras cuestiones, perder la posibilidad de realizar contratos de emergencia, tal como muchos han podido hacer estos meses de permanencia en la fase 2, y volver al procedimiento administrativo habitual que se suele demorar varios meses en el tiempo. Otro aspecto negativo, aseguran desde los consistorios afectados, es que la Unidad Militar de Emergencias dejará de prestar servicios diarios como hasta ahora.

Adiós al Cecopi

El descenso al nivel 1 de emergencia también supone la no obligación de convocar el Cecopi, aunque en la reunión con los alcaldes se les ha trasladado que se mantenan encuentro semanales a través de la conselleria destinada a la reconstrucción.