Planes de fin de semana en Heron City

Si buscas un planazo para los fines de semana, Heron City Valencia te ofrece risas, aventuras, creatividad, cine y solidaridad. Durante los meses de abril y mayo, este centro de ocio se convierte en el lugar de referencia para las familias con una programación de actividades infantiles gratuitas todos los sábados por la tarde, promociones irresistibles los domingos y eventos especiales que harán que quieras volver una y otra vez. Además, puedas colaborar con una buena causa y que te inviten al cine.

Entre espectáculos de marionetas, cuentacuentos y espectáculos de magia, uno de los grandes momentos de esta programación llegará el sábado 26 de abril con una edición especial del Día del Libro, donde Heron City se alía con Aida Books and More para llevar la magia de la lectura más allá del papel. Durante este evento solidario, se podrán comprar libros a precios simbólicos, y lo recaudado se destinará a proyectos de cooperación al desarrollo en distintos países. Pero eso no es todo: si tienes en casa libros de segunda mano en buen estado que ya han cumplido su ciclo contigo, este es el momento perfecto para darles una segunda vida donándolos para la causa.

El domingo 4 de mayo, Día de la Madre, el centro se viste de celebración con un photocall donde las familias podrán sacarse fotos para capturar un recuerdo único de este día tan especial. ¿Quién no quiere un bonito recuerdo con mamá para enmarcar (o para presumir de mamá en redes)?

Promoción de cine

Desde abril y hasta agotar existencias, Heron City Valencia lanza una promoción exclusiva: todos los domingos al mediodía, por consumos superiores a 30€ en los restaurantes del centro, te llevas 1 entrada de cine para cualquier película y día que se podrá utilizar hasta finales de mayo.