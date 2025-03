Los alumnos desplazados por la dana volverán a sus centros en Semana Santa

La Conselleria de Educación prevé que "prácticamente en Semana Santa" todos los alumnos desplazados por la dana del 29 de octubre en la provincia de Valencia regresen a sus centros educativos, salvo los del IES de Catarroja cuyo montaje está calculado que finalice en mayo.

"Si no hay ningún problema, prácticamente en Semana Santa todos los chavales habrán vuelto a sus localidades, a excepción del IES de Catarroja, el Berenguer Dalmau", ha explicado el conseller de Educación, José Antonio Rovira, en declaraciones a los medios tras presentar la campaña 'Frutas, Hortalizas y Leche en las Escuelas'.

Rovira ha indicado que visitó esta semana el instituto de Catarroja y pudo hablar con la empresa que se encarga de la obra, que le trasladó que calculan que el montaje esté terminado en mayo.

Rovira, en las obras del IES de Catarroja / GVA

"Estamos hablando de un centro de 1.485 alumnos, no estamos hablando de poner cuatro aulas prefabricadas construidas", ha remarcado, para insistir en que "si no hay ningún problema, prácticamente en Semana Santa" volverán a sus centros el resto de estudiantes desplazados. Y ha añadido: "Escolarizados están, pero en algunos casos, los menos, no".