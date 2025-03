"No han tenido en cuenta la salud mental para la desescalada"

El anuncio del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, del descenso a nivel 1 de emergencia, a los alcaldes de l'Horta Sud que se mantenían dentro de esos 28 municipios que permanecían en fase 2, no ha sido del todo bien recibido. Unos directamente lo consideran inadecuado y otros, como mínimo, desconfían, de cuál va a ser ahora el nivel de implicación de la Generalitat Valenciana ante una situación que en muchas localidades en torno a los barrancos sigue muy lejos de la normalidad.

Algunos mandatarios ya mostraron su desacuerdo en la propia reunión que mantuvo este miércoles Valderrama con las 28 poblaciones que ahora pasan de nivel 2 a nivel 1 de emergencia. Entre ellos, Juan Ramón Adsuara, alcalde de Alfafar, que independientemente de militar en mismo partido que el conseller, el PP, considera que esta decisión se ha tomado sin tener en cuenta la salud mental ni la condición social.

"Yo he echado de menos en el Cecopi que estuviera la parte social y de salud mental. Esa variable no se ha contado para la desescalada, porque no se puede bajar cuando hay un 70 por ciento de ascensores sin arreglar. No damos abasto con la ayuda psicológica. Hay niños que lo están pasando muy mal y hay personas con alzhéimer o diversidad funcional que viven en cuarto o quinto, y llevan cinco meses sin salir, y eso afecta muchísimo", señala Adsuara, quien considera que a la hora de la desescalada solo se ha tenido en cuenta la parte urbanística y de servicios.

Alcaldes y alcaldesas asistentes a la reunión con el ministro en la Mancomunitat. / José Manuel López

"La tragedia no solo son infraestructuras, la tragedia es nuestra salud mental y lo que están sufriendo las personas que siguen en shock. Creo que es suficientemente motivo para no bajar del nivel de emergencia 2 al 1", confiesa el alcalde de Alfafar.

Luján: "No queremos que se nos olvide"

El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, admitía que se encontraban “inquietos y expectantes” ante los “efectos prácticos” que tendrá el descenso de nivel de emergencia y “en qué medidas se traduce”. El mandatario socialista recuerda que “si sufrimos ya una sensación de abandono, no queremos que con esta medida vuelva a pasar y se nos olvide”.

Guillermo Luján asistió a la reunión con el ministro Víctor Torres en Torrent. / José Manuel López

Luján reconocía que “todavía quedan muchas cosas por hacer y recuperar”. En este sentido, apunta a la accesibilidad. “Hay un elemento que está provocando muchas dificultades son los ascensores, afectando al día a día de las personas y sus dinámicas diarias, sobre todo de las personas con movilidad reducida”. A esta situación añade la salud mental. “Estamos aún en la vorágine del shock de la barrancada y no somos capaces de percibir la sensación de frustración porque el futuro es muy incierto”.

Por su parte, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, también del PP, ha señalado que lo importante es, pese a estar en fase uno de emergencia, que se “garantice las reuniones y el contacto” de la administración autonómica y central “con los municipios”. En este sentido, la mandataria del PP ha apuntado a la coordinación, “ya que no afecta únicamente a un municipio aislado, sino que abordamos situaciones complejas que afectan a viarios municipios y donde entre nosotros tenemos ya una coordinación”.