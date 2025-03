Los okupas abandonan Villa Amparo tras acudir la Policía por amenazar a los vecinos

Los okupas de Villa Amparo han desalojado este viernes la histórica vivienda de Rocafort en la que residió el poeta Antonio Machado durante la Guerra Civil. La salida se ha producido justo el día en el que expira el plazo de tres días que les daba la Conselleria de Cultura a través de un requerimiento para abandonar de manera voluntaria el inmuble declarado Bien de Relevancia Local e incluido en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano.

Sin embargo, la salida de los moradores se ha producido después de que dos de las personas que asaltaron la vivienda, un hombre y una mujer, elevaran la tensión contra los vecinos, increpándolos e incluso amenazándolos con agredirles si les tomaban fotografías. Precisamente uno de los momentos más tensos se han producido cuando uno de los moradores ha salido corriendo tras un periodista de Levante-EMV con intención de agredirle, por lo que varios residentes de la zona que estaban presenciando los hechos han alertado a la Policía Local de Rocafort, que ha movilizado varias patrullas hasta el lugar.

Cinco días de tensión

Tras su llegada, los agentes han instado a los okupas a abandonar la villa y estos finalmente han accedido poniendo fin a cinco días de okupación en uno de los grandes tesoros del patrimonio cultural local y valenciano.

Asi, han procediendo a recoger algunos de los enseres con los que se instalaron en este chalet el pasado domingo, dejando en el interior algunos colchones en los que pernoctaron durante la última semana, según indican fuentes del cuerpo policial. Acto seguido, los agentes han procedido a precintar Villa Amparo y han instalado un cordón policial en la puerta de acceso principal.

Mañana intensa

Desde que los okupas se instalaran en la vivienda de manera ilegal el pasado domingo la convivencia vecinal se vio alterada por el fuerte carácter provocador de la mujer, de nacionalidad española y supuesta cabecilla del grupo. De hecho, según relatan los vecinos, ha sido ella la que en todo momento ha mostrado mayor resistencia a abandonar la casa, a pesar de las advertencias de la policía.

A primera hora de este viernes, dos de las personas que se habían instalado junto a la pareja se han anticipado a los hechos y han optado por abandonar la casa de manera voluntaria portando en varias maletas algunas de sus pertenencias. Esta decisión ha molestado a la mujer, quien les ha reprochado su decisión entre gritos dando lugar a un enfrentamiento entre ellos: "La puerta no la dejes así. Ciérrala porque si no la cierro yo", ha reciminado la moradora a uno de los okupas y, tras ser recriminada por su compañero con un ataque ininteligible ha zanjado: "pa' ti y pa' to los tuyos".

Lejos de zanjar la polémica, la mujer ha continuado durante toda la mañana lanzando gritos e insultos contra todas las personas que transitaban con la zona, a quienes amenazaba con denunciar "como me hagáis alguna foto o algún vídeo". Tras reiterar en numerosas ocasiones su negativa a abandonar el inmueble, ha llegado a enfrentarse a varios agentes de la Policía Local, a quienes ha acusado de "no dejarme vivir" y ha amenazado con denunciar "si no me dejáis en paz".

Finalmente, tras los avisos policiales por parte de varios vecinos y el desplazamiento de varias patrullas hasta la zona, los okupan han recogido sus bártulos y han abandonado la vivienda, poniendo fin a una semana "de pesadilla", según lamentaban varios vecinos.