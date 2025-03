Paterna se une por la construcción del hospital

Frente común para la llegada del futuro Arnau de Vilanova a Paterna, independientemente de colores políticos. El pleno municipal de este jueves aprobó, con el apoyo de todos los grupos políticos, una moción del PSOE que reclama al Consell que el nuevo Hospital Arnau de Vilanova se construya en la ciudad.

El alcalde Juan Antonio Sagredo instó a la Generalitat a instalar la nueva infraestructura sanitaria en Paterna ya que, la ciudad de l'Horta Nord "es, sin lugar a dudas, la mejor ubicación para albergar el nuevo Arnau de Vilanova, cuya construcción fue declarada obra de interés general y público en 2023”. De hecho, el ayuntamiento ya ha cedido gratuitamente a la Generalitat una parcela de 50.000 m2, junto a la CV-365, para el complejo sanitario y modifició el PGOU para dotarla de uso.

Votación de todos los grupos a favor de reclamar el hospital en Paterna / L-EMV

A la reivindicación se sumó el PP local, el mismo partido que gobierna la Generalitat “Es una buena noticia que el PP se sume a esta reivindicación. No se entendería que en Paterna voten a favor y que el Consell de Mazón no esté de acuerdo también “. A este respecto, Sagredo ha indicado que “aunque somos conscientes de que, tras la tragedia de la dana, la reconstrucción de los municipios afectados es prioritaria, no se pueden dejar de lado cuestiones tan importantes como la salud de la ciudadanía”.

En este sentido, desde Paterna apuntan que la nueva infraestructura sanitaria, además de atender a los 76.000 paterneros y paterneros, daría cobertura a las 350.000 personas de municipios vecinos que pertenecen al Departamento de Salud Arnau de Vilanova- Llíria.

Una decisión "en pausa"

Tal como avanzó este diario la pasada semana, el proyecto del nuevo hospital Arnau de Vilanova está "en pausa" y su ubicación dependerá del funcionamiento de las agrupaciones sanitarias interdepartamentales (ASI) o macroáreas, según explicó el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en declaraciones a Levante-EMV. El motivo de esta paralización es el cambio de estructura, funcionamiento y organización del departamento de salud, como consecuencia de la implantación de las macroáreas, introducidas en febrero del pasado año. La idea fundamental de esta nueva organización de los tradicionales departamentos de salud es compartir carteras de servicios, circuitos asistenciales y unidades especializadas entre los pacientes de los departamentos integrados en una misma macroárea; en total hay ocho. Además, cada una de estas macroáreas cuenta con un hospital de referencia. En el caso del Arnau de Vilanova, se integra en la ASI València Sur, junto con la Fe, elegido como centro de referencia.

La nueva organización implica cambios en los flujos de pacientes y circuitos asistenciales; principalmente, por la introducción de la figura de los hospitales de referencia. "Debemos ver cómo funciona este nuevo modelo, antes de decidir la ubicación definitiva del nuevo edificio", defiende el titular de Sanidad. En este sentido, el departamento esperará a observar el funcionamiento de la macroárea València Sur antes de decidir el lugar de construcción del nuevo hospital.

LMV

Así será el nuevo Arnau

El proyecto del nuevo Arnau, impulsado por el Botànic en marzo de 2023, contemplaba un edificio compuesto por cinco bloques, con capacidad para albergar 420 camas, 320 en habitaciones individuales, 120 consultas externas y 60 plazas de hospital de día. El presupuesto previsto era de 208 millones de euros. En principio, era un centro tres veces más grande que el hospital actual con un 50 % más de camas, un 33 % más de quirófanos, el doble de consultas externas, tres veces más plazas de hospital de día y 1.266 plazas de aparcamiento; el actual solo dispone de un centenar de estas últimas.