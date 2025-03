Las bandas se lucen en la edición 48 del certamen provincial

El 48º Certamen de Bandas de la Diputación de Valencia se cerró ayer en una segunda jornada que le puso la guinda del pastel a un fin de semana musical que se superó con nota y en el que las bandas participantes mostraron todo su potencial al jurado desginado. El certamen se ha celebrado el sábado 29 de marzo y domingo 30 en el Palau de la Música de València. En la primera jornada interpretaron sus obras las bandas de la Sección primera (hasta 90 músicos) y de la Sección cuarta (hasta 40 músicos) y este domingo ha sido el turno de la Sección tercera (para bandas de entre 40 y 50 músicos) y la segunda (con asociaciones musicales de entre 50 y 70 integrantes).

Guadassar recoge el premio de sección primera de la mano del diputado de Bandas, Ricardo Gabaldón. / Dival

La reina de la edición fue la Societat Unió Musical Santa Cecília de Guadassuar, que se hizo con el primer premio con mención de honor en la Sección primera, para formaciones de hasta 90 músicos. La banda dirigida por Rafa García, con los ‘Entornos’ de Amando Blanquer como pieza libre, se impuso en Sección Primera al Centre Artístic Musical de Bétera, que optó por ‘The Great Mystic’, con la dirección de José Ignacio Blesa, compositor de la obra seleccionada, y al Centre Instructiu Santa Cecília de Puçol, que bajo la batuta de Sergio Díaz interpretó la ‘Second Symphony for Wind Orchestra’ de Luis Serrano Alarcón como pieza de libre elección.

La Unión deQquart de Poblet, primer premio en sección segunda este domingo. / Dival

Con ‘Rituals i sortilegis’ de Pedro Salinas como obra obligada en Sección Primera, el jurado presidido por la compositora y pianista Marisa Manchado, con Josep Vicent Egea, Beatriz Fernández, Roberto Gianola y Cristóbal Soler como vocales, otorgó 362 puntos a Guadassuar y mención de honor, por los 295 puntos de Bétera y los 281,50 de Puçol, ambos segundos premios. La Unió Musical Santa Cecilia de Guadassuar se ha llevado también el premio Neomúsica a la mejor interpretación de la pieza obligada.

Sección segunda

En la segunda jornada del certamen, celebrada este domingo, se premió la interpretación de todas las agrupaciones que participaron. Eso sí, el oro se lo llevó la Societat Musical La Familiar de Benissanó (342,50 puntos) con mención de honor incluida. Hubo un segundo primer premio para la Societat Artístico Musical La Unió de Quart de Poblet (320 puntos) y la plata fue para la Unió Musical d'Aldaia (302,50 puntos).

La Societat Musical La Familiar de Benissanó (primer premio y Mención de Honor) en sección segunda. / Dival

Sección tercera

En cuanto a la sección tercera, que también actuó este domingo, el primer premio y la Mención de honor fue para la Unió Musical d'Algímia d'Alfara (346,25 puntos). El segundo premio se lo llevó la Agrupació Musical Santa Cecília del Grau de València (292 puntos) y el tercero la Unión Musical de Higueruelas (256 puntos).

Unió Musical d'Algímia d'Alfara, Primer premio y Mención de honor / Dival

Sección cuarta

Por último, la sección cuarta, la más pequeña, disputó su victoria en la primera jornada del sábado con el triunfo de La Unió de Tres Forques, con 347 puntos que le han valido el primer premio y mención de honor. La banda valenciana se impuso en la categoría de hasta 40 músicos a la SM Amics de la Música de Benifaraig, que obtuvo 325,90 puntos y otro primer premio, y el Centro Instructivo Musical Tendetes, con 266 puntos y el segundo premio. Todas ellas interpretaron, como pieza obligada, el ‘Solstitium’ de Raquel Sánchez Martínez.

La banda de Tres Forques triunfó en la sección cuarta este sábado. / Dival

Bajo la dirección de Vicente Reche, la ganadora optó como obra libre por el ‘Pórtico’ de Antón Alcalde. Por su parte, Amics de la Música de Benifaraig interpretó la ‘Symphonie no 1 The Borgias (The black legend)’ de Otto M. Schwartz, bajo la batuta de Jaume Castelló; mientras que el Centro Instructivo Musical Tendetes de la capital tocó ‘La València daurada’ de Omar Sala, con la dirección de Francisco Mengual.